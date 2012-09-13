Фирташ прикупил себе 26% еще и Тысменицагаза

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек» победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО «Тысменицагаз», заплатив за пакет 1 млн грн (начальная цена составляла 160 тыс. грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания «ИК Финлекс-Инвест», которая была готова приобрести 26% пакет «Тысменицагаза» за 950 тыс. грн.

Напомним, покупатель 26% ПАО «Тысменицагаз» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 720 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Тысменицагаз» (Ивано-Франковская обл., Тысменицкий р-н) - компания по газификации и газоснабжению. 25,9999% акций ПАО «Тысеницагаз» передано ФГИУ для приватизации, 25% находится в собственности НАК «Нафтогаз Украины», 24,89% принадлежит ПАО «Хмельницкгаз», 11,87% - ООО «Инвестиционная компания «Добрый капитал».

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганскгаза».

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

В начале сентября т.г. «Газтек» привлек у банка «Надра» (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк «Надра» контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.