В Киеве сотрудница банка присвоила 400 тысяч

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева, таким способом должностное лицо на протяжении года обманула пятерых предпринимателей на сумму почти 400 тыс. грн.

Денежные средства она переводила на карточные счета предприятий своих знакомых и впоследствии снимала их в банкоматах.

Уголовное дело было возбуждено согласно ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.