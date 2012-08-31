В Киеве сотрудница банка присвоила 400 тысяч
11:03, 31 августа 2012Общество
2226
Прокуратура Голосеевского района Киева направила в суд уголовное дело в отношении сотрудницы одного из столичных банков, которая подделывала платежные поручения и от имени предпринимателей снимала денежные средства с их расчетных счетов.
Женщина подделывала платежные поручения
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева, таким способом должностное лицо на протяжении года обманула пятерых предпринимателей на сумму почти 400 тыс. грн.
Денежные средства она переводила на карточные счета предприятий своих знакомых и впоследствии снимала их в банкоматах.
Уголовное дело было возбуждено согласно ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter