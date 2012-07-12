Участницу голодовки, которую забрала скорая, милиция опросила прямо в больнице

Милиция опросила девушку, которой стало плохо во время голодовки в защиту украинского языка под Украинским домом в Киеве, в областной больнице, куда она была госпитализирована.

Об этом УНИАН сообщил один из участников акции, который сопровождал девушку в больницу.

"Приехали правоохранители и попросили дать объяснение по поводу ее голодовки, ее участия в событиях, которые происходят возле Украинского дома", - отметил он.

По словам парня, такие действия правоохранителей можно расценить как средство давления на участников акции.

Он также отметил, что домой к девушке приходил участковый инспектор милиции.

Кроме того, парень сообщил, что врачи Киевской областной больницы, куда была доставлена девушка, отказались ее госпитализировать, несмотря на то, что предварительно врачи "скорой помощи" рекомендовали поставить девушке капельницу и взять анализы.

По его словам, на замечание о необходимости выполнения рекомендаций "скорой" медики областной больницы заявили, что девушке "нужно было не начинать" (голодовку).

Как сообщал УНИАН, сегодня после обеда «скорая помощь» госпитализировала девушку, которая принимала участие в акции голодовки в защиту украинского языка, которая проходит возле Украинского дома в Киеве. Анна Ющенко является одним из инициаторов голодовки и вместе с другими голодала на протяжении шести дней. В данное время возле Украинского дома голодают 10 человек.