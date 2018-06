В Калифорнии раздали «Золотые глобусы»

В США в воскресенье, 15 января, вручили премию Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) "Золотой глобус". Как сообщает Associated Press, церемония прошла в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Лучшим фильмом 2011 года в категории "драма" признали картину "Потомки" (The Descendants) Александра Пейна. Приз за лучшую режиссуру получил Мартин Скорсезе за фильм "Хранитель времени" (Hugo).

Лучшим актером признан Джордж Клуни, сыгравший главную роль в "Потомках". "Золотой глобус" как лучшая актриса получила Мэрил Стрип за роль в фильме "Железная леди" (The Iron Lady).

Приз в номинации "Лучшая комедия или мьюзикл" получил "Артист" ("The Artist") Мишеля Хазанавичуса. За роли первого плана в этой категории "Золотые глобусы" получили Мишель Уильямс, сыгравший в фильме "Семь дней и ночей с Мэрилин" (My Week With Marilyn), и Жан Дюжарден (Jean Dujardin), исполнивший роль в "Артисте".

