Эксперты назвали главное препятствие для развития фондового рынка в Украине

Эксперты называют главной преградой для развития фондового рынка в Украине незащищенность прав собственности инвестора.

Такое мнение они высказали в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Фондовый рынок Украины».

Директор компании "Украинский фондовый центр" Олег ШИПАНЮК считает, что инвестиции в виде IPO, как это делают на Лондонской или Варшавской фондовой бирже, наши предприятия на нашем внутреннем рынке привлечь не могут.

«Покупать сейчас какие-то украинские акции иностранные инвесторы однозначно не будут, а внутренний рынок по привлечению капитала в бизнес попросту практически отсутствует», - сказал он.

По мнению эксперта, сегодня иностранные инвесторы если и будут инвестировать в украинскую экономику, то только в виде прямых инвестиций – в силу большей защищенности. «Когда ты покупаешь полностью предприятие, ты как-то его контролируешь, а когда ты остаёшься миноритарием, твои права могут быть очень легко нарушены, в том числе и в силу существующего украинского законодательства, которое по большей мере защищает акционеров-мажоритариев», - отметил О.ШИПАНЮК.

По мнению эксперта, данная тенденция не изменится в течение ближайшего года. «Во-первых, мне кажется, желания инвестировать в Украину поубавилось, очень много убытков по многим позициям. Все IPO, которые были осуществлены украинскими предприятиями, имели один итог - в основном после размещения акции стремительно падали. Должна поменяться мировая конъюнктура финансовых рынков. Тогда, если она будет более благоприятная, деньги снова пойдут на Украину. Но в свете тех проблем, которые сейчас есть на европейских площадках, а именно долговых проблем в Европе, я не думаю, что они разрешатся очень быстро и вряд ли будут иметь положительный эффект для Украины. Они будут заниматься собой, для Украины ничего положительного в этом нет», - считает он.

При этом О.ШИПАНЮК полагает, что возобновление более тесных экономических отношений с Россией благоприятно повлияет на экономику Украины в целом, но не на украинский фондовый рынок. «Для фондового рынка ничего не поменяется. Фондовый рынок требует новых инструментов, он требует, чтобы на рынке появлялись какие-то новые эмитенты, новые бумаги. Я не думаю, что это произойдёт в ближайшее время. Это такая работа, которая должна делаться всеми участниками рынка и комиссией по ценным бумагам – на государственном уровне. Тогда будет что-то возможно. Но в течение года ничего не поменяется в лучшую сторону», - сказал он. Эксперт также обратил внимание на то, что, по сути, на рынке Украины отсутствует внутренний инвестор. «Со временем, если уже будет иметь место пенсионная реформа, она будет сама подстёгивать к тому, что будут появляться новые инструменты, выходить (на фондовый рынок – УНИАН) новые предприятия. Ведь у нас, по сути, нет внутреннего инвестора на рынке. Фондовый рынок во всех цивилизованных странах состоит из внутренних инвесторов – это пенсионные фонды и фонды взаимного инвестирования. У нас негосударственные пенсионные фонды как таковые, конечно, есть, но объём средств и активов у них в управлении – это ничтожный объём. Потому и нет фондового рынка. А кто должен вкладывать в акции? Пенсионные фонды, инвестиционные фонды. Пенсионная реформа у нас ещё только в зачаточном состоянии, пенсионная реформа еще не вступила в силу. Я так понимаю, что это будет нескоро, 2014-2015 год по оптимистическому сценарию», - полагает эксперт.

Начальник инвестиционно-банковского департамента Vertex United Андрей СМОЛИН, в сою очередь, считает, что сегодня большим компаниям ничего не мешает выходить на фондовый рынок. «Потому что мы достаточно успешно давно идем проторенной тропой по размещению наших активов в Варшаве, Франкфурте, Лондоне. Наиболее интересно то, что можно было поменять, – инвестиции в компании средней капитализации», - полагает он.

«Грубо говоря, почему компания с выручкой 300-500 млн. гривен, которая как раз находится на стадии роста, не может привлечь себе финансирование в капитал? Для нее открыто только долговое финансирование. В этом есть некая проблема. Для сравнения, такой же конкурент в Польше либо в другой восточноевропейской стране, имея такой объем, может спокойно привлекать деньги в акции. Здесь проблема в двух плоскостях – в политической и экономической. В экономической плоскости это нестабильность гривни: как только наступает какая-то видимая стабилизация курса гривни, инвестиции в Украину вырастают сразу в геометрической прогрессии. Ну а для того, чтобы была эта стабильность, нужны хорошие цифры платежного баланса в нашей макроэкономике и понятное прогнозированное правительство. Насколько я могу оценить, текущими методами управления государством частный капитал очень был разочарован», - сказал эксперт.

По мнению вице-президента Gorshenin Group Алексея ЛЕЩЕНКО, главной преградой для развития фондового рынка в Украине является незащищенность прав собственности инвестора. Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Фондовый рынок Украины: вызовы для власти и бизнеса".

"Институт Горшенина провел экспертный опрос участников фондового рынка. Главной проблемой для развития рынка они назвали незащищенность прав инвесторов. Также многие эксперты указывали на несовершенное валютное регулирование", - сказал эксперт. Он отметил, что украинский фондовый рынок оторван от реальной жизни, у него небольшая емкость и глубина, он неликвиден и не развит технически. Поэтому компании предпочитают привлекать финансирование за рубежом, где получают в 3-5 раз более высокую оценку стоимости акций. Или через банковскую систему, где не требуется такой высокий уровень раскрытия информации. "Фондовый рынок требует прозрачности. Но публичность в Украине - это риск захода в компанию недобросовестных участников, что может привести к рейдерскому захвату предприятия", - заключил эксперт