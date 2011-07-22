В Киеве накрыли «конверт», выводивший за границу 150 млн ежемесячно
СБУ провела более 30 обысков
Сотрудники СБУ пресекли незаконную деятельность группы лиц, которые организовали конвертационный центр.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, нелегальную финансовую структуру, которая предоставляла услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и переводила в наличность «отмытые» деньги, принадлежавшие предприятиям разной сферы деятельности, создали жители столицы. В целом в схему работы «конверта» было привлечено до 50 человек в трех регионах Украины.
Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных за рубежом, на счетах которых аккумулировались деньги клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в «тень» свыше 150 миллионов гривен.
Оперативники провели более 30 обысков в офисных помещениях, хранилищах нескольких столичных банков и квартирах по месту проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята наличность на сумму свыше 6 миллионов гривен, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати десяти несуществующих предприятий.
Следователями УСБУ в г. Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.