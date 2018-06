Сегодня украинка выступит на «Евровидении-2011»

Последние финалисты "Евровидения-2011"определятся в Германии по итогам второго полуфинала, который пройдет на сцене Dusseldorf Arena в четверг, сообщили РИА Новости организаторы музыкального соревнования.

Во втором полуфинале выступят конкурсанты из 19 стран-участниц, среди которых представители Украины, Боснии и Герцеговины, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Словакии, Молдовы, Швеции, Кипра, Болгарии, Македонии, Израиля, Словении, Румынии, Эстонии, Беларуси, Литвы, Дании и Ирландии. Первым на сцену выйдет певец и музыкант Дино МЕРЛИН из Боснии и Герциговины с песней Love In Rewind, следом за ним австрийская певица Надин БЕЙЛЕР представит композицию The Secret Is Love, группа 3JS из Нидерландов выступит третьей с песней Never Alone, после чего бельгийская команда Witioof Bay споет With Love Baby, а словацкие двойняшки ДАНИЭЛА и ВЕРОНИКА под названием Twiins уверят европейских зрителей, что "еще живы"в сочинении I`m Still Alive.

Втору пятерку откроет украинская певица Мика НЬЮТОН, которая представит песню Angel. В номере на эту композицию Украина использует песочную живопись, которая меняется на огромном экране за артисткой благодаря художнице, творящей прямо на сцене рядом с Микой. За Украиной под шестым номером выступят музыканты из Молдовы. Хорошо знакомая российским слушателям группа Zdob si Zdub уже во второй раз принимает участие в "Евровидении"от этой страны - в 2005 году они заняли в финале конкурса шестое место. На этот раз музыканты пригласили для участия в представлении своей песни So Lucky акробатку, которая раскатывает по сцене на одноколесном велосипеде, играя на дудочке. Белое платье и крылышки за спиной девушки дополняет огромная остроконечная шапка - ее участники группы называют кушмой и сами выступают в таких же. После молдаван на сцене Dusseldorf Arena появится шведский участник Эрик САДЕ. За шведом поочередно свои номера представят киприот Христос МИЛОРДОС с песней San Angelos S`Agapisa, болгарская певица Поли ГЕНОВА с композицией Na Inat, Влатко ИЛИЕВСКИ из Македонии с песней Rusinka, израильская победительница "Евровидения-1998" Дана Internatonal с новым хитом Ding Dong, Майя КЕУЧ из Словении с No One, румынская группа Hotel FM с Change, эстонская артистка Геттер ЯАНИ исполнит Rockefeller Street, белорусская певица Анастасия ВИННИКОВА с композицией I Love Belarus, латвийская группа Musiqq споет о Angel In Disguise, коллектив A Friend In London из Дании и яркий дуэт Jedward братьев-близнецов Джона и Эдварда ГРАЙМЗ из Ирландии с песней Lipstick.

По итогам голосования телезрителей и решения профессионального жюри из них будет отобрана последняя десятка исполнителей, прошедших в финал "Евровидения-2011", который состоится в Дюссельдорфе в ночь на воскресенье.