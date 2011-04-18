УБОП задержал мошенников, получивших пароли к банковским расчетам

Черкассах работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД в области разоблачили преступную группу, участники которой мошенническим путем присвоили более 7 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД, установлено, что в октябре 2010 года одно из ООО заключило договор с коммерческим банком о предоставлении расчетных услуг в системе «клиент-банк». Согласно условиям соглашения, банк открыл текущий счет предприятию и принял на себя обязательство относительно выполнения его обслуживания.

Между тем, 30 марта этого года злоумышленники незаконно узнали о паролях доступа к системе «клиент-банк», и с помощью компьютерной техники перевели на свою фирму 7 млн. 600 тыс. грн., которые принадлежали указанному ООО.

В момент задержания они уже успели перевести 3 млн. 30 тыс. в наличные и присвоить. На данное время наложен арест на счета, где находятся остальные похищенные средства.

В отношении фигурантов прокуратура Черкасс возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.