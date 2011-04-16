Арестованы главы крупнейших покерных интернет-компаний

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара объявил в пятницу о возбуждении уголовного дела против 11 человек, представляющих руководство трех крупнейших покерных интернет-компаний - PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker.

Компании подозреваются в отмывании миллиардов долларов, банковском мошенничестве и ведении нелегального игорного бизнеса, не предусмотренного лицензией.

Прокуратура оценивает нелегальный оборот трех компаний в 3 миллиарда долларов. Обвинение содержит 9 пунктов, только по двум из них - сговоре с целью отмывания денег и банковскому мошенничеству - фигурантам грозит до 50 лет максимального наказания.

Три человека были арестованы в пятницу, остальные либо должны явиться в правоохранительные органы, либо находятся за пределами США. Прокуратура заявила, что через Интерпол будет их разыскивать и добиваться выдачи.

Среди ключевых фигурантов обвинения - создатель и глава PokerStars Исай Шайнберг, бывший программист IBM, который не раз сталкивался с американскими правохранительными органами из-за пробелов в законодательстве, регулирующем подобный бизнес.

В 2008 году, напоминает РИА "Новости", федеральная прокуратура Манхэттена заморозила 34 миллиона долларов, принадлежащих двум покерным компаниями, включая PokerStars. В марте один из крупнейших владельцев игорного бизнеса в Лас-Вегасе миллиардер Стивен Уинн объявил о заключении стратегического партнерства с PokerStars, самой мощной интернет-сетью игры в покер.