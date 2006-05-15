В Украине необходимо повысить пенсионный возраст, убеждена заместитель директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла ЛИБАНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если мы не пойдем на повышение пенсионного возраста – мы можем ставить крест на всех наших реформаторских начинаниях – другого пути просто не существует», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

Она подчеркнула, что пенсионный возраст в Украине самый низкий в мире.

По ее словам, при достижении 60 лет среднестатистический украинский мужчина «имеет все шансы» прожить еще 14 лет, а среднестатистическая женщина при достижении пенсионного возраста может прожить еще 23 года.

Э.ЛИБАНОВА отметила, что в Украине значительно выше смертность в трудоспособном возрасте, чем при достижении пенсионного возраста. По словам ученой, уровень смертности в Украине в пенсионном возрасте принципиально не отличается от европейского.

В то же время она подчеркнула, что повышение пенсионного возраста необходимо провести цивилизовано.