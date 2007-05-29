Рейдерство признано наиболее типичным спором в судах Украины

Среди наиболее типичных дел, которые рассматривают украинские суды, являются корпоративные споры, в частности связанные с рейдерством.

Так, резюмировал исследование правового рынка страны, проведенный «Юридической газетой», заместитель председателя оргкомитета исследования Вячеслав Бигун.

В тоже время он отметил, что в поле зрения исследователей оказались преимущественно «большие» споры – по коммерческому признаку.

«Такими мы называем споры, цена предмета которых составляет больше 1 млн грн. Они привлекательны для юристов, учитывая возможность получения значительных гонораров», – добавил В. Бигун.

Наиболее громким делом за прошлый год он назвал «Дело 1+1» и спор относительно корпоративного контроля над ЗАО «Київстар Дж. Ес. Ем». Из наиболее общественно резонансных споров эксперт выделил «Дело Гонгадзе», «Дела Щербаня», а также споры, связанные с обжалованием результатов весенних выборов 2006 г.

«Интересно, что вопреки тому, что абсолютное большинство участников исследования (а это, прежде всего юристы фирм, которые преимущественно представляют большие предприятия) недовольны состоянием судебной системы. Они готовы объединить свои усилия для преодоления коррупции в судебной системе. Правда, один участников также прибавил: «бороться с коррупцией возможно, победить невозможно» – подытожил В. Бигун.

В свою очередь председатель оргкомитета исследования, шеф-редактор «Юридической газеты» Андрей Осмоловский отметил нацеленность исследования на изучение реального состояния украинского рынка юридических услуг. «Мы не ставили перед собой цель номинировать участников исследования. Нас интересовали, в первую очередь, бизнес-реалии современного рынка юруслуг, его структурирование, способы выживания субъектов хозяйствования, которые предоставляют подобные услуги, в условиях нестабильного и устаревшего законодательства», - подчеркнул А.Осмоловский.

Среди методических новаций исследования А.Осмоловский назвал:

— добровольность участия юрфирм в исследовании;

— обязательное документальное подтверждение предоставленной оргкомитету информации;

— гарантии соблюдения ее конфиденциальности;

— открытость и прозрачность методики исследования;

— соблюдение баланса между имиджевыми и финансовыми критериями ранжирования, отсутствие совокупной итоговой таблицы исследований;

— оценка результатов финансовой деятельности юрфирм по итогам полного (четырех кварталов) года.