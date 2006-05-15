В Украине вся неделя будет дождливой

Завтра, 16 мая, в Украине сохранится переменная облачность, в восточных областях и местами в южной части кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 4-9° тепла, на юге и востоке - до 11°, днем в Украине - 17-22°.

17-18 мая переменная облачность. 17 мая без осадков, только в западных и местами в северных областях днем кратковременные дожди. 18 мая в Украине, кроме восточных областей, дожди (в западной части сильные дожди). Местами грозы, кое-где град. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в отдельных районах порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура ночью - 7-12° (17 мая в восточных областях - 4-9° тепла); днем - 19-24°. В то же время, 18 мая в западных, северных и Винницкой области произойдет резкое снижение температуры до 10-15°.

19 мая на востоке страны и в западных областях, 20 мая - на большей части территории - дожди, местами грозы. Температура ночью - 5-11° (19 мая в северных и центральных областях - 2-7° тепла, на почве кое-где заморозки 0-3°), днем - 18-24° тепла.

21-24 мая в южной части преимущественно без осадков; на остальной территории местами (в западных областях почти повсюду) кратковременные дожди, грозы.

Температура постепенно повысится на 3-5°, только в западных областях незначительное колебание дневной температуры.

В Киеве и области 16 мая переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 7-9°, днем - 18-20°, по области ночью - 4-9° тепла, днем - 17-22°.

17-18 мая переменная облачность. 17 мая ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; 18 мая дожди, грозы, кое-где град, днем порывы ветра 15-18 м/с. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 7-12°; днем 17 мая - 19-24°, 18 мая произойдет резкое понижение температуры до 10-15°.

19 мая прекращение осадков, 20 мая кратковременные дожди, местами грозы.

Температура ночью 19 мая - 2-7° тепла, на почве кое-где заморозки 0-3°, 20 мая - 6-11° тепла; днем - 19-24°.