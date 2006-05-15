Польский аль Капоне отмывает деньги в Одессе

Известный польский журнал «Впрост» в сегодняшнем номере публикует статью о «крупнейшем польском мафиози», который отмывает средства на недвижимости в украинском городе Одесса.

Речь идет о Марьяне Ришарде КОЗИНЕ, уроженце польского города Катовице. Как пишет издание, в преступном мире он известен по прозвищу «Баранина», а также как Рикардо ФАНИНИ, Ричард РОКС.

Как замечает польский еженедельник, правоохранители половины стран Европы, а также США следят за ним более 20 лет, преследуя по пятам.

В Польше Р.КОЗИНА известен в связи с громким скандалом – так называемом “деле Орлена”, который расследовала специальная комиссия Сейма. В причастности к этому скандалу обвиняли предыдущее руководство Польши.

Как утверждает «Впрост», до сих пор удалось лишь доказать причастность Р.КОЗИНЫ к финансовым махинациям в фирме, которая производит водку «Кремлевская», за что обвиняемый получил 4 года тюрьмы в Бельгии, но был освобожден досрочно и вернулся к «своим интересам».

Как выяснило польское издание, бельгийская прокуратура проводит следствие по делу о причастности Р.ФАНИНИ к отмыванию средств. Как подтвердила журналу представитель прокуратуры в Антверпене Доминик РЕЙНЕРС, бельгийские следователи попросили о помощи украинскую власть, потому что, по их информации, Р.ФАНИНИ средства, полученные преступным путем, инвестирует в недвижимость в Одессе.

Группа экспертов стран «Большой восьмерки», которая занимается вопросами международной организованной преступности, опирается на данные МВД России от 1996 года, где группу Р.ФАНИНИ ставят в один ряд с организацией Семена МОГИЛЕВИЧА, который имеет репутацию одного из наиболее опасных лидеров преступного мира в России.

«Впрост» называет Р.ФАНИНИ польским аль Капоне.