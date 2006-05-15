Служба безопасности «ПриватБанка» пресекла две аферы

Две аферы с использованием фальшивых документов пресекли сотрудники службы безопасности КБ «ПриватБанк» в Киеве. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Как указывается в сообщении, в первом случае - четверо мошенников пытались получить кредиты в одном из торговых центров по поддельным документам. Предъявленные справки с места работы были заполнены одним почерком, а предприятия, реквизиты которых были указаны на бланках, оказались давно ликвидированными. Задержанные признались, что фиктивные справки они приобрели за приличное вознаграждение у одной молодой особы. Аферисткой оказалась 24-летняя киевлянка, которая уже довольно давно зарабатывала на жизнь подобным способом. При обыске в ее квартире обнаружили фирменные бланки 8-ми несуществующих предприятий. Против киевлянки за подделку документов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Еще одна группа мошенников, изготавливающих поддельные документы, была выявлена в другом киевском магазине. Пока злоумышленнице оформляли по фиктивным бумагам кредитный договор, прибыли сотрудники службы безопасности «ПриватБанка». Заемщица призналась, что фальшивую справку ей за 100 грн. предоставил знакомый.

Работники службы безопасности «ПриватБанка» совместно с правоохранительными органами Киева разработали мероприятия, в результате которых через пару дней были задержаны двое мошенников. За первым, как выяснилось, уже числился один незаконно полученный кредит. Второй сбывал за деньги поддельные справки о доходах. Оба нигде не работали, а средства, полученные от мошеннической деятельности, тратили на приобретение наркотиков. В отношении мошенников возбуждены два уголовных дела по ст. 358 УК.