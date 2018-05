Арестован бессменный ведущий телеигры ”Кто хочет стать миллионером?” (фото)

В британском городе Ноттингем в ночь на понедельник арестован ведущий популярной телепрограммы канала ITV "Кто хочет стать миллионером" Крис Таррант, передает Би-би-си.

Около десяти часов вечера в воскресенье в полицию поступил звонок от человека, который заявил, что телеведущий напал на него в индийском ресторане в Ноттингеме. Полицейские прибыли на место происшествия и арестовали 60-летнего Тарранта. Подробности происшествия пока не сообщаются.

В полиции графства Ноттингемшир лишь указали, что после допроса в полиции Таррант был отпущен под залог, а дальнейшее разбирательство по делу состоится в июне этого года.

Крис Таррант уже попадал в заголовки новостей в начале этого года, когда развелся с женой Ингрид из-за предполагаемых связей на стороне.

Телеигра "Кто хочет стать миллионером?" ("Who Wants to be a Millionaire?") впервые появилась на британских экранах в 1998 году, и с тех пор Крис Таррант является ее бессменным ведущим.

Права на концепцию шоу принадлежат британской компании Celador, которая продает лицензии на производство национальных копий программы. В настоящее время шоу выходит на экраны более чем в 80 странах.

РИА Новости