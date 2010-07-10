Квит: независимые тесты дают вузам "тихих отличников", а этого мало

Директор Программы по введению в Украине внешнего независимого оценивания Лилия ГРИНЕВИЧ и президент Национального университета “Киево-Могилянская академия” Сергей КВИТ считают, что в Украине необходимо на законодательном уровне закрепить право за высшими учебными заведениями формировать свой контингент абитуриентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время круглого стола на тему: «ВНО: позитивы, негативы и пути совершенствования”, организованном фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

По словам С.КВИТА, который представлял на круглом столе вузы, на сегодняшний день отечественные университеты не заинтересованы в проведении ВНО. В то же время, отметил он, проблема не в ВНО, а проблема связана с университетами.

«Мы должны реформировать наши университеты. Мы должны создать качественные университеты, которые были бы заинтересованы в лучших абитуриентах, своей репутации. Этого не делается, и мы имеем такие вещи, которые есть только в Украине: якобы ВНО нужно, но оно независимо от университетов. Эта ситуация не нормальная, потому что университет должен влиять на контингент студентов, разными способами”, - сказал С.КВИТ.

Для примера он привел вступительные кампании в Киево-Могилянской академии.

«Я считаю, что оценки хорошие - это еще не все. Первокурсники нашего вуза на несколько порядков выше по баллам, но это категория, которую бы я назвал категорией тихих отличников. Это те люди, которые не хотят что-то преодолеть, что-то получить, которые не готовы входить в конфликт, чтобы кого-то в чем-то убедить, то есть это не те люди, которые ищут и находят, а которые собственно хотят иметь в той или другой форме комфортную жизнь. Но это не совсем те абитуриенты, которые нам нужны”, - заявил С.КВИТ.

По его убеждению, каждый престижный университет должен иметь возможность сформировать “лицо” собственного абитуриента и добиваться того, чтобы его студенты были соответствующего контингента. По словам С.КВИТА, например, американский университет может ставить своему будущему студенту до 28 требований.

“Развитие ВНО нужно обязательно связать с комплексным реформированием высшего образования. Если в дальнейшем не будет реформы высшего образования, то ВНО будет зависать как в вакууме, никому не будет нужно и в конечном итоге будет дискредитировано”, - убежден он.

Его позицию разделяет Л.ГРИНЕВИЧ, которая отметила, что ВНО не может “жить своей жизнью” и должно быть частью целой системы образования и стимулировать ее развитие.

«Университеты имеют право сегодня устанавливать собственную планку, и это совершенно верно», - отметила она.

Требования, установленные вузами к абитуриентам, по мнению Л.ГРИНЕВИЧ могут быть даже одним из критериев при формировании рейтингов университетов.

“Университеты должны иметь право формировать своего абитуриента и формульный подход. И в этой формуле ВНО - и так показывает международная практика - имеет вес 80% и всего 20% университет должен заполнить по своему усмотрению”, - отметила специалист.

По ее словам, на сегодняшний день университеты в большей степени может интересовать не средний балл аттестата, а, например то, как абитуриент может представить себя или только оценки по определенным предметам.

«Это должен сказать университет. Но сегодняшний день такое право нужно закрепить за университетами. Возможно, тогда они будут более заинтересованными, имея пространство для выявления своего абитуриента в объективности и влиянии на континент, на то, как проводится ВНО”, - резюмировала Л.ГРИНЕВИЧ.