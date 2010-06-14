СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом свыше 100 миллионов

В Луганской области работники СБУ разоблачили международную организованную преступную группировку, которая занималась переводом безналичных средств в наличные.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники в одном из районных центров Луганской области создали свыше десятка фиктивных коммерческих структур, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным переводом безналичных средств в наличные путем проведения бестоварных операций. Организаторы конвертационного центра снимали наличные с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами «заказчикам». Комиссия за их услуги составляла 7% от заявленной суммы конвертации.

По предыдущим подсчетам, на протяжении 2009-2010 годов основателями "конверта" было переведено в теневой сектор экономики свыше 100 млн. грн.

Среди клиентов конвертцентра - ряд больших субъектов ведения хозяйства Закарпатья, Крыма, Луганской, Хмельницкой и Житомирской областей. СБУ возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 358 (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В офисах фиктивных фирм изъята финансово-бухгалтерская документация и поддельные печати подконтрольных предприятий. В настоящее время ведется досудебное следствие.