Налоговики накрыли «прачечную», которая отмыла 40 миллионов

В Донецкой области налоговики ликвидировали конвертационный центр, обращение средств которого в 2009 году составило свыше 40 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, подразделением организации по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с Управлением налоговой милиции ГНА в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял отечественным субъектам ведения хозяйства услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные, легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Организаторы конвертационного центра создали три транзитных фирмы на территории Луганской области. Используя счета этих предприятий, нарушители получали денежные средства за бестоварные операции. Средства снимались со счетов и в дальнейшем выдавались наличными предприятиям, которые пользовались услугами центра, по ставке 4-6%.

Для осуществления незаконной деятельности использовались реквизиты трех субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности» и 10 текущих расчетных счетов, открытых в банковских учреждениях Донецкой области. Обращение средств по этим счетами только в 2009 году составило свыше 40 млн. грн.

Во время проведенных обысков в офисных помещениях организаторов центра изъята оргтехника, пустые бланки с печатями и одна печать «фиктивного» субъекта хозяйственной деятельности.

Заблокированы текущие счета в трех финансовых учреждениях Донецкой области, на которых арестованы 1,2 млн. грн. денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на полное возмещение ущерба, нанесенного государству.