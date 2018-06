Scorpions заявили о завершении карьеры

Немецкая рок-группа Scorpions заявила о завершении своей музыкальной карьеры. Запланированный к выходу на март альбом Sting In The Tail будет последним. Затем группа отправится в прощальное гастрольное турне по всему миру, сообщается на официальном сайте.

Как отмечается в заявлении музыкантов, они считают Sting In The Tail одним из лучших альбомов, который когда-либо записывали, и намерены завершить историю группы на высокой ноте. "Мы хотели, чтобы наши фанаты первыми узнали об этом", - заявили Scorpions.

Как сообщает Spiegel, гастрольное турне начнется с семи концертов в Германии. По словам 61-летнего солиста Клауса Майне (Klaus Meine), сам тур может продлиться два или три года. "За это время моложе мы не станем", - добавил он.

Гитарист Рудольф Шенкер (Rudolf Schenker) основал Scorpions в 1965 году. В 1969/70 к нему присоединился Клаус Майне, с которым они составили один из самых успешных авторских дуэтов. Scorpions продали более 100 миллионов дисков. Мировой успех пришел к ним после японского турне, позднее вышедшего концертным альбомом Tokyo Tapes.

Среди наиболее известных композиций Scorpions можно упомянуть Rock You Like A Hurricane, Big City Nights, баллады Still Loving You и появившуюся в 1990 году Wind of Change, которая, как отмечает Spiegel, стала неофициальным саундтреком горбачевской "перестройки" и Объединения Германии.

