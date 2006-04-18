В Донецкой области в этом году - 1592 новых случая ВИЧ-инфекции

В Донецкой области с начала года по состоянию на 14 апреля 2006 г. зарегистрировано 1592 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Как сообщили в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, наибольшее число ВИЧ-инфицированных в 2006 году зарегистрировано в Донецке – 403 случая, в Мариуполе – 272, в Макеевке – 90, в Горловке – 38 случаев.

В Центре напомнили, что в 2005 году в области было оперативно выявлено 4413 случаев ВИЧ-инфицирования, а всего за период наблюдения с 1 января 1987 г. - 29 856 ВИЧ-инфицированных.