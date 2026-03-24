Ученые придумали прозрачный лак, превращающий ногти в 'стилусы' для смартфона

Исследователи из Колледжа Сентенери в Луизиане разработали необычное решение для владельцев длинных ногтей – прозрачный лак, который позволяет управлять смартфонами и планшетами так же, как пальцами. Об этом сообщает Live Science.

Новый материал представляет собой экспериментальный прототип покрытия, способного сделать ногти "стилусами" для сенсорных экранов. Идея появилась после наблюдений за людьми, которым сложно пользоваться гаджетами из-за длинных ногтей или огрубевшей кожи пальцев.

Современные дисплеи используют емкостную технологию: устройство реагирует на изменение электрического поля при касании проводящего объекта – обычно это палец. Обычные ногти не проводят электричество, поэтому экран их "не видит".

Чтобы решить проблему, команда ученых протестировала десятки формул. В итоге удалось создать прозрачный лак с добавками, такими как таурин и этаноламин, которые обеспечивают необходимую проводимость.

В отличие от предыдущих попыток, где использовались металлические частицы или углеродные нанотрубки, новая разработка делает ставку на более безопасный и эстетичный подход. Предполагается, что эффект достигается благодаря кислотно-основным реакциям: перенос протонов в составе покрытия имитирует проводимость человеческой кожи.

Несмотря на перспективность идеи, продукт пока далек от коммерческого использования. Текущая версия лака работает нестабильно при нанесении тонким слоем и требует доработки – исследователи продолжают улучшать формулу.

Если технологию удастся довести до ума, она может стать удобным решением для миллионов пользователей, совмещая косметику и функциональность гаджетов.

