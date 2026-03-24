Украина прорубает "окно", чтобы наносить удары вглубь территории России.

Есть большие сомнения, что Россия сможет продолжать поддерживать темп производства ракет, сказал в эфире Radio NV основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

Его спросили, почему Россия пытается демонстрировать способность продолжать регулярно наносить удары, даже если средств поражения используется меньше, чем ожидается. Он заметил, что с военной точки зрения удары могут и не иметь большого смысла.

"Россияне давят на население для того, чтобы сломить нашу волю к обороне, сломить нашу поддержку Вооруженных сил Украины и сломить поддержку государства", – сказал Нарожный.

Эксперт выразил сомнения относительно способности России продолжать массированные и интенсивные ракетные удары, а также относительно поддержания темпа этих ударов.

"Мы уже видим, что украинские средства летят на огромное расстояние. Они попадают в стратегические объекты, а это говорит нам о том, что на этих стратегических объектах нет средств ПВО. Наши удары по ВПК сосредоточены именно на производстве ракет", – сказал Нарожный.

Кроме того, удары наносятся, в частности, и по вражеским арсеналам и системам противовоздушной обороны.

"То есть все выглядит так, что мы прорубаем "окно" для того, чтобы наносить удары вглубь территории России", – отметил эксперт.

Что будет дальше

Он выразил уверенность, что Украина будет продолжать удары по вражеским объектам военно-промышленного комплекса и арсеналам, где хранятся ракеты.

"И у меня есть большие сомнения, что Россия сможет продолжать даже поддерживать тот темп, который ранее был по производству этих ракет", – сказал Нарожный.

Атаки в российском тылу

Напомним, что военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что украинские дальнобойные удары направлены на лишение российской противовоздушной обороны возможности своевременно получать разведывательную информацию о движении украинских дронов и ракет.

Он отметил, что Силы обороны Украины готовят почву для эффективных ракетно-дроновых атак путем разрушения системы ПВО, а уничтожение российских радиолокационных станций – это рациональный подход.

Вас также могут заинтересовать новости: