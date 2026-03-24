Jamala раскрыла неожиданную правду о Руслане за кулисами Нацотбора

Певица рассказала о разговоре, который состоялся у них с коллегой.

Известная украинская певица Jamala раскрыла неожиданный факт о закулисье Национального отбора на "Евровидение-2026", музыкальным продюсером которого она была. Исполнительница поделилась, с каким замечанием к ней однажды подошла певица Руслана, входящая в состав жюри Нацотбора.

"Я всем финалистам Нацотбора хотела максимально передать все, что я чувствовала за кулисами, во время интервью, как я готовилась к выступлению (на "Евровидении-2016" - УНИАН). Вот все, что я могла рассказать - я рассказала. Даже Руслана подошла ко мне и говорит: "А что ты так бескорыстно с ними делишься? Ты что, волонтер? Тебе кто-то так все рассказывал?" - отметила Джамала в интервью Champion Radio.

По словам певицы, она делилась с финалистами такими вещами, которые обычно артистами просто так не озвучиваются:

"Это такие секретики, которые делают дело. Но мне не жаль. Я буду болеть за нашу представительницу LELEKA и всех призываю".

Джамала добавила, что хотела бы помочь представительнице Украины на "Евровидении" 2026 года, певице LELEKA, и по возможности будет присутствовать на финале конкурса в Вене.

Напомним, как писал УНИАН, Украину в 2026 году на "Евровидении" будет представлять певица LELEKA с песней Ridnym.

