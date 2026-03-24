Они идут в полный рост: боец ВСУ рассказал о наступлении врага под Константиновкой

На Константиновском направлении российские военные всё чаще используют тактику, вызывающую вопросы даже у самих украинских бойцов. По словам военных, противник нередко движется вперёд открыто, практически не скрываясь, словно не опасаясь ударов.

Как рассказал в эфире "Армия ТV" оператор дрона 109-й бригады отдельной бригады территориальной обороны с позывным "Артист", поведение штурмовых вражеских групп бывает разным: иногда они действуют быстро и организованно, а иногда – словно "зомби", просто двигаясь вперёд по посадкам в полный рост, без попыток укрыться.

"Иногда как зомби, иногда бодро, но создается впечатление, что здесь не летают. Берут и идут посадками. Это, конечно, вовремя обнаруживается и вовремя нейтрализуется. У них очень много техники и людей, и они их не жалеют вовсе. То есть выявляются позиции пилотов, уничтожаются. Это ненадолго. Они опять на тех же позициях, опять же выставляют те же точки, тех же пилотов", – констатировал "Артист".

Видео дня

Основной тактикой, как утверждает военный, остаются атаки малыми пехотными группами. Россияне пытаются продвигаться через лесополосы и открытые участки, рассчитывая на скорость и массовость. Однако такие действия не остаются незамеченными. Украинские силы своевременно фиксируют движение противника и наносят удары, часто с использованием беспилотников, что существенно снижает эффективность подобных штурмов.

Почему они так действуют

По словам военных, создаётся впечатление, что часть штурмовых групп либо не получает полной информации о ситуации, либо сознательно отправляется вперёд с минимальными шансами на успех.

Такая тактика может быть связана с попыткой постоянно "давить" на оборону, истощая ресурсы украинских сил и проверяя слабые места. Однако из-за высокой заметности такие атаки часто заканчиваются потерями ещё до достижения позиций.

Общая цель противника

Ключевая задача российских сил на этом участке – обойти Константиновку с флангов и нарушить логистику украинских войск. Это позволило бы им создать благоприятные условия для дальнейшего давления на город и прилегающие территории. Тем не менее, по словам украинских военных, эти попытки пока удаётся сдерживать.

Ситуация на Константиновском направлении показывает, что противник делает ставку не столько на сложные манёвры, сколько на постоянное давление и массовость. Однако открытые передвижения и повторяющиеся штурмы превращают такие атаки в предсказуемые цели. И пока эта тактика не меняется, она скорее истощает силы наступающих, чем приносит им реальные результаты, утверждают украинские защитники.

Ситуация с весенним наступлением на Донецком направлении

Напомним, 17 марта аналитики DeepState пообщили, что оккупанты активизировались вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области. Согласно полученной информации, враг продвинулся вблизи Орехово-Васильевки, Миньковки и в Васюковке.

23 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что бойцы ВСУ на прошлой неделе сдержали усиленный натиск со стороны оккупантов на различных участках фронта и продолжают срывать вражеские планы весенне-летнего наступления. Согласно заявлению, с 17 по 20 марта интенсивность наступательных действий россиян повышалась. Враг безуспешно пытался прорвать оборонительные порядки ВСУ на нескольких стратегических направлениях.

