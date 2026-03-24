В отелях Европы запрещают одноразовые шампуни и гели

Привычные миниатюрные флаконы и порционные пакетики с косметикой в отелях заменят.

ЕС вводит запрет на одноразовый пластик в отелях и ресторанах, в частности, с гелем и шампунем. Решение было принято официальными лицами ЕС, которые стремятся сократить и со временем полностью исключить использование одноразового пластика в секторе гостеприимства.

Цель состоит в том, чтобы отели и рестораны заменили индивидуальные пакетики настенными диспенсерами, которые можно наполнять из многоразовых контейнеров, или, в случае ресторанов, использовали только оригинальную упаковку для таких продуктов, как соусы и приправы, пишет The Portugal News.

Изменения не будут мгновенными, но ожидается, что с 2030 года заведениям больше не будет разрешено предлагать одноразовую упаковку. На данный момент, с 12 августа, начнется постепенное внедрение этих новых правил, пока государства-члены адаптируются к новой политике и системам.

Целью данного решения является увеличение повторного использования и переработки продуктов, что также повысит ответственность производителей за сокращение количества пластика во всем ЕС в целом.

Путешественникам советуют начать брать с собой собственные туалетные принадлежности или, если это невозможно, проверять перед поездкой, какие продукты предоставляются в отелях, чтобы подготовиться заранее, так как стандартная отраслевая практика в ближайшее время изменится.

