В войне между США и Ираном триумфально побеждает Россия, – Fortune

Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на нефть. В результате Владимир Путин получает миллиарды, пока Дональд Трамп ведет новую войну.

Война вокруг Ирана вызвала резкий скачок мировых цен на нефть – и главным выигравшим от этой ситуации стала Россия. Диктатор Владимир Путин фактически вернул российскую нефть в центр мирового рынка, пишет Fortune.

Из-за конфликта часть глобальных поставок нефти оказалась под угрозой, что подтолкнуло цены вверх. Если раньше российская нефть Urals продавалась значительно дешевле эталонной Brent, то теперь почти сравнялась с ней – около 100 долларов за баррель.

По данным аналитиков, только за первые две недели марта Россия заработала около 7 миллиардов долларов на продаже энергоносителей.

США ослабляют правила – и это играет на руку Кремлю

Администрация Дональда Трампа ввела 30-дневное ослабление санкций, разрешив покупать российскую нефть, которая уже находится в море.

Официально это назвали временной мерой для стабилизации рынка. Но эксперты считают, что даже краткосрочное решение уже дало Москве сигнал и открыло новые возможности для заработка.

"Это фактически спасло доходы России от нефти от падения, причем падение продолжалось очень долго", – сказала профессор международного бизнеса Университета штата Вичита Уша Хейли.

Боевые действия и атаки в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, резко дестабилизировали рынок.

В ответ США даже выпустили 172 миллиона баррелей из стратегических резервов, пытаясь сдержать кризис.

"Самый большой победитель" – Россия

Эксперты прямо называют Россию главным бенефициаром ситуации. После лет санкций и скидок на нефть Москва получила шанс восстановить доходы.

"Рост цен на нефть сделал Россию крупнейшим победителем в ближайшей перспективе от конфликта с Ираном", – заявила Хейли.

В Кремле уже призывают энергетические компании "воспользоваться моментом", а российские чиновники открыто заявляют: без их нефти мировой рынок нестабилен.

Реакция Украины

Президент Владимир Зеленский предупредил, что рост доходов России означает больше ресурсов для войны.

По его словам, деньги от продажи энергоносителей напрямую конвертируются в оружие, которое используется против Украины.

Несмотря на попытки США стабилизировать рынок, аналитики сомневаются, что ослабление санкций реально увеличит глобальные поставки нефти. Зато это уже дало России финансовую передышку – и может изменить баланс сил не только на энергетическом рынке, но и в войне.

Нефтяной рынок – последние новости

Как сообщал УНИАН, цены на нефть утром 24 марта возобновили рост после резкого падения по итогам торговой сессии 23 марта. Это произошло на фоне опасений, что в войну на Ближнем Востоке могут быть втянуты другие страны.

Днем ранее после заявления президента США Дональда Трампа о возможном открытии Ормузского пролива в ближайшее время котировки нефти полетели вниз.

Впрочем, Иран выдвинул жесткие условия завершения войны. Тегеран, в частности, хочет взимать сборы с судов, проходящих по этому пути – по аналогии с Египтом и Суэцким каналом.

