Столкновения на границе Камбоджи и Таиланда стирают с лица земли уникальный древний храм

Эта святыня уже на протяжении десятилетий является предметом территориального спора между двумя странами.

Спустя три месяца после прекращения огня на границе между Камбоджей и Таиландом следы боев остаются глубоко врезанными в стены храма 11 века, возвышающегося на 525-метровой скале горного хребта Дангрек, пишет The Independent.

Речь идет о храме Преах Вихеар – древней святыне, которая уже десятилетиями является предметом территориального спора между двумя странами. Из-за регулярных столкновений памятник оказался под угрозой уничтожения.

Храм был построен во времена Кхмерской империи – той же цивилизации, которая создала Ангкор-Ват, расположенный примерно в 160 км к юго-западу.

В 2008 году Преах Вихеар внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и для камбоджийцев он имеет большое культурное значение. Однако после двух волн интенсивных боев в прошлом году значительная часть сооружения была разрушена. По словам чиновников, отдельные элементы храма находятся под угрозой обрушения.

Вместо туристов – руины

Там, где раньше туристы любовались древними резьбами и панорамой камбоджийских равнин, сейчас – обломки камней, артиллерийские воронки и выжженная растительность.

"Храм стал тихим, а его красота выглядит печальной из-за этой трагедии", – отметил археолог и заместитель генерального директора Национального управления Преах Вихеар Хем Синат.

В настоящее время территория закрыта для посетителей из-за нестабильности конструкций и угрозы неразорвавшихся боеприпасов. Участки огорожены, установлены предупредительные знаки о минной опасности – проблеме, хорошо знакомой Камбодже после десятилетий гражданской войны, завершившейся в конце 1990-х годов.

Масштабы разрушений и риск обрушения

По оценке Министерства культуры Камбоджи, повреждены все пять главных входных павильонов храма, три из которых почти полностью разрушены. Серьезных повреждений понесла и древняя северная лестница, которую ранее восстанавливали в рамках проекта при финансировании США.

Согласно официальным данным, во время боевых действий в июле храм был поврежден в 142 местах, а во время более интенсивных обстрелов в декабре – еще в 420.

Эксперты предупреждают: в сезон дождей части сооружения, которые уже находятся на грани разрушения, могут окончательно обрушиться.

Взаимные обвинения

Независимой международной оценки повреждений пока нет. Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра обвинил тайских военных в умышленном повреждении храма и использовании ложной информации для оправдания вторжений.

"Храм Преах Вихеар принадлежит всему человечеству. Он не является врагом Таиланда", – подчеркнул он.

Отмечается, что международное право запрещает нападения на важные исторические объекты, такие как храм.

Впрочем, Таиланд заявляет, что Камбоджа фактически "милитаризировала" святыню, якобы разместив там вооружение, склады боеприпасов и оборудование для наблюдения, что, по мнению Бангкока, лишило объект защиты во время войны.

В частности, тайские военные нанесли удар по строительному крану на территории храма, утверждая, что он использовался как элемент системы военного управления. Представитель армии Таиланда генерал-майор Винтай Сувари заявил, что удары наносились исключительно по военным целям.

В Камбодже эти обвинения опровергают. А в Министерстве культуры подчеркивают, что храм находится под гражданским контролем, а присутствующие там силовики выполняют лишь функции охраны культурного наследия.

Каждая из сторон обвиняет другую в начале боевых действий, вспыхнувших в июле и декабре.

По данным Камбоджи, во время обострения конфликта более 640 тысяч человек были вынуждены покинуть приграничные районы, и около 37 тысяч до сих пор не вернулись домой.

Храм, известный в Таиланде как Пхра Вихарн, является предметом спора еще с 1950-х годов.

В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм и прилегающая территория площадью менее пяти квадратных километров принадлежат Камбодже. Это решение было подтверждено в 2013 году.

На протяжении многих лет храм привлекал туристов с обеих сторон границы, причем значительная часть иностранцев попадала туда через территорию Таиланда – до закрытия границы.

Включение сооружения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году стало дополнительным раздражителем для Таиланда. На этом фоне рост националистических настроений, усиленный внутренней политикой, привел к вооруженным столкновениям в 2008 и 2011 годах.

Восстановление под угрозой

Восстановление храма станет серьезным вызовом. Археолог Хем Синат предупреждает, что ослабленные конструкции могут обрушиться во время сезона дождей, который обычно длится с конца мая или начала июня до октября.

Ранее к реставрационным работам присоединились Индия, Китай и США, однако финансирование было приостановлено после начала боевых действий.

По словам археолога, новые срочные проекты, необходимые для предотвращения дальнейшего разрушения, тормозятся из-за проблем безопасности, поскольку режим прекращения огня остается нестабильным.

"У нас есть план, мы хотим провести ремонт – как можно быстрее. Но, как видите, все зависит от ситуации на границе", – пояснил он.

Повреждения музея

Напомним, армия РФ во время массированной атаки повредила зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне у подножия монумента "Родина-мать". Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что это памятник науки и техники местного значения. По ее словам, произошло событие символическое и циничное одновременно - государство-агрессор нанесло удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века.

