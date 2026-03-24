Потери F-16: эксперт объяснил, как РФ усовершенствует 'Шахеды', чтобы уничтожать авиацию ВСУ

Враг устанавливает датчики на "Шахедах", которые срабатывают при приближении наших воздушных судов.

Чаще всего самолеты, которые Украина получила от партнеров, задействуются для ПВО, поскольку для боевого применения не хватает ракет. Об этом в эфире телемарафона сказал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

"Проблема в том, что нам для западных самолетов часто не хватает дальнобойных систем. У нас есть теперь даже большие разведывательные самолеты, полученные от Швеции, которые могут координировать нашу натовскую авиацию, но нечем стрелять", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что был зафиксирован один случай, когда F-16 на расстоянии 140 км, не входя в визуальный контакт, поразил ракетой цель.

"Но их единицы. И для того, чтобы сохранить самолеты, мы используем их в качестве ПВО, где они эффективны. Хотя россияне и здесь совершенствуются, и те же "Шахеды" теперь имеют датчики, которые детонируют при приближении нашей авиации. Когда самолет подлетает максимально близко, происходит взрыв и поражение его осколками", - рассказал Жмайло.

Он добавил, что наши Силы обороны уже теряли самолеты F-16 именно во время таких боев. По его словам, поэтому воздушные операции очень точечные и очень рискованные, потому что, к сожалению, в последние месяцы есть погибшие украинские пилоты.

Гибель украинских пилотов

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2026 года погиб Герой Украины, командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач на восточном направлении во время выполнения боевого задания.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что он погиб в условиях значительного превосходства воздушного противника и мощного противодействия вражеских систем противовоздушной обороны. Он выполнил боевую задачу ценой собственной жизни.

Командир 39-й бригады тактической авиации совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага. Также неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный.

