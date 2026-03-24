Потери F-16: эксперт объяснил, как РФ усовершенствует 'Шахеды', чтобы уничтожать авиацию ВСУ

Чаще всего самолеты, которые Украина получила от партнеров, задействуются для ПВО, поскольку для боевого применения не хватает ракет. Об этом в эфире телемарафона сказал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
"Проблема в том, что нам для западных самолетов часто не хватает дальнобойных систем. У нас есть теперь даже большие разведывательные самолеты, полученные от Швеции, которые могут координировать нашу натовскую авиацию, но нечем стрелять", - сказал он.
При этом эксперт отметил, что был зафиксирован один случай, когда F-16 на расстоянии 140 км, не входя в визуальный контакт, поразил ракетой цель.
"Но их единицы. И для того, чтобы сохранить самолеты, мы используем их в качестве ПВО, где они эффективны. Хотя россияне и здесь совершенствуются, и те же "Шахеды" теперь имеют датчики, которые детонируют при приближении нашей авиации. Когда самолет подлетает максимально близко, происходит взрыв и поражение его осколками", - рассказал Жмайло.
Он добавил, что наши Силы обороны уже теряли самолеты F-16 именно во время таких боев. По его словам, поэтому воздушные операции очень точечные и очень рискованные, потому что, к сожалению, в последние месяцы есть погибшие украинские пилоты.
Гибель украинских пилотов
Как сообщал УНИАН, 9 марта 2026 года погиб Герой Украины, командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач на восточном направлении во время выполнения боевого задания.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что он погиб в условиях значительного превосходства воздушного противника и мощного противодействия вражеских систем противовоздушной обороны. Он выполнил боевую задачу ценой собственной жизни.
Командир 39-й бригады тактической авиации совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага. Также неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный.