Украина хочет уничтожить заводы 'Шахедов' в РФ: дипломат попросил ООН дать ВСУ ракеты

Андрей Мельник назвал российское производство дронов законной целью из-за связей с Ираном.

Украина призывает западных партнеров предоставить средства для нанесения глубоких ударов по территории России, чтобы уничтожить мощности по производству беспилотников. Такие объекты официальный Киев считает законными военными целями из-за тесного сотрудничества Москвы с Тегераном, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время специального заседания Совета Безопасности, сообщает издание The Jerusalem Post.

В материале отмечается, что Москва и Тегеран создали опасный альянс и Россия не просто покупает иранские "Шахеды", а производит их модернизированные версии по лицензии. Такое усиление технологиями позволяет Ирану в перспективе атаковать страны Персидского залива и базы армии США, пишет издание.

По словам украинского дипломата, война и напряженность в Иране стали для России "новым спасительным кругом". Высокие цены на нефть, спровоцированные конфликтами, наполняют российский бюджет. Это позволяет Москве продолжать агрессию, несмотря на международные санкции и экономические трудности, а уничтожение военных заводов на территории РФ может разорвать этот замкнутый круг.

Мельник подчеркнул, что агрессия Кремля в Украине напрямую влияет на безопасность на Ближнем Востоке. Дипломат убежден, что российские военные заводы теперь являются частью глобальной угрозы:

"Недавний конфликт в Иране показал, насколько этот кризис переплетен с военным вторжением России и злонамеренными, империалистическими целями Кремля".

В статье подчеркивается, что украинские Силы обороны регулярно атакуют российские производственные мощности. Это необходимо для защиты мирного населения Украины и критической инфраструктуры от постоянных налетов дронов. Однако имеющихся ресурсов недостаточно для окончательного решения проблемы – Киеву нужно оружие, способное достигать тыловых объектов врага.

"Предоставление Украине средств для нанесения ударов в глубину и помощь в наращивании нашего отечественного производства ракет дальнего радиуса действия будет способствовать коллективным усилиям по установлению мира на Ближнем Востоке", – сказал Мельник.

Украина не только просит, но и делится опытом. Киев уже отправил сотни специалистов в страны Персидского залива. Они помогают региону выстраивать защиту от беспилотных угроз.

Что сейчас известно о войне в Иране

Соединенные Штаты Америки осуществили воздушную атаку на завод по производству двигателей для беспилотников в Иране. Центральное командование США сообщило об уничтожении ключевого предприятия в городе Кум.

Кроме того, сообщается о начале переговоров между Трампом и Ираном под давлением союзников США. Некоторые партнеры предупредили американского лидера о риске превращения конфликта в катастрофу. Региональные союзники выразили обеспокоенность по поводу необратимых последствий для иранской инфраструктуры, которые могут привести к краху государства после завершения боевых действий.

А еще сообщалось о рассмотрении США возможности привлечения наземных войск к конфликту с Ираном. В случае получения разрешения от Трампа на захват острова может быть проведена атака с участием около 2500 военнослужащих.

