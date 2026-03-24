Украина хочет уничтожить заводы 'Шахедов' в РФ: дипломат попросил ООН дать ВСУ ракеты

Украина призывает западных партнеров предоставить средства для нанесения глубоких ударов по территории России, чтобы уничтожить мощности по производству беспилотников. Такие объекты официальный Киев считает законными военными целями из-за тесного сотрудничества Москвы с Тегераном, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время специального заседания Совета Безопасности, сообщает издание The Jerusalem Post.

В материале отмечается, что Москва и Тегеран создали опасный альянс и Россия не просто покупает иранские "Шахеды", а производит их модернизированные версии по лицензии. Такое усиление технологиями позволяет Ирану в перспективе атаковать страны Персидского залива и базы армии США, пишет издание.

По словам украинского дипломата, война и напряженность в Иране стали для России "новым спасительным кругом". Высокие цены на нефть, спровоцированные конфликтами, наполняют российский бюджет. Это позволяет Москве продолжать агрессию, несмотря на международные санкции и экономические трудности, а уничтожение военных заводов на территории РФ может разорвать этот замкнутый круг.

Мельник подчеркнул, что агрессия Кремля в Украине напрямую влияет на безопасность на Ближнем Востоке. Дипломат убежден, что российские военные заводы теперь являются частью глобальной угрозы:

"Недавний конфликт в Иране показал, насколько этот кризис переплетен с военным вторжением России и злонамеренными, империалистическими целями Кремля".

В статье подчеркивается, что украинские Силы обороны регулярно атакуют российские производственные мощности. Это необходимо для защиты мирного населения Украины и критической инфраструктуры от постоянных налетов дронов. Однако имеющихся ресурсов недостаточно для окончательного решения проблемы – Киеву нужно оружие, способное достигать тыловых объектов врага.

"Предоставление Украине средств для нанесения ударов в глубину и помощь в наращивании нашего отечественного производства ракет дальнего радиуса действия будет способствовать коллективным усилиям по установлению мира на Ближнем Востоке", – сказал Мельник.

Украина не только просит, но и делится опытом. Киев уже отправил сотни специалистов в страны Персидского залива. Они помогают региону выстраивать защиту от беспилотных угроз.

Что сейчас известно о войне в Иране

Соединенные Штаты Америки осуществили воздушную атаку на завод по производству двигателей для беспилотников в Иране. Центральное командование США сообщило об уничтожении ключевого предприятия в городе Кум.

Кроме того, сообщается о начале переговоров между Трампом и Ираном под давлением союзников США. Некоторые партнеры предупредили американского лидера о риске превращения конфликта в катастрофу. Региональные союзники выразили обеспокоенность по поводу необратимых последствий для иранской инфраструктуры, которые могут привести к краху государства после завершения боевых действий.

А еще сообщалось о рассмотрении США возможности привлечения наземных войск к конфликту с Ираном. В случае получения разрешения от Трампа на захват острова может быть проведена атака с участием около 2500 военнослужащих.

