Четыре знака Зодиака будут грести деньги лопатой аж до июня

С окончанием ретроградного периода Юпитера ситуация начинает заметно меняться: четыре знака Зодиака получают шанс выйти на новый уровень – как в деньгах, так и в возможностях. С этого момента и вплоть до июня 2026 года они буквально начинают притягивать успех, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Юпитер, планета удачи, расширения и перспектив, перешёл в прямое движение в знаке Рака – и это открывает мощный поток благоприятных событий. По словам астрологов, ближайшие месяцы будут ощущаться как время роста, новых горизонтов и реальных достижений.

Да, в период ретроградного Юпитера многое могло тормозиться или идти не так, как хотелось. Но теперь всё разворачивается в противоположную сторону: перед этими знаками открываются двери, а финансовые возможности приходят гораздо легче – вплоть до перехода Юпитера в знак Льва в конце июня 2026 года.

Телец

Тельцы привыкли к стабильности и удаче в денежных вопросах, поэтому недавний период мог показаться затяжным и непростым. Однако теперь ситуация меняется в лучшую сторону.

В ближайшие месяцы деньги начинают приходить через активность, связанную с самопрезентацией: это может быть продвижение, работа с аудиторией, продажи или рост узнаваемости. Ваши усилия начинают замечать и ценить.

Особенно ярко это проявится у тех, кто связан с креативными сферами, технологиями, обучением или публичной деятельностью. Всё, что вы делали раньше, начинает приносить ощутимый результат.

Близнецы

Близнецы могли ощущать нестабильность в финансовой сфере – расходы могли превышать доходы, создавая ощущение дисбаланса. Но этот этап подходит к концу.

Теперь вы входите в период, когда деньги начинают приходить активнее, а идеи – быстрее реализовываться. Всё, что раньше зависло, постепенно сдвигается с места.

Это сильное время для роста: новые проекты, неожиданные предложения и даже дополнительные источники дохода могут появиться буквально из ниоткуда. Важно фиксировать идеи и не упускать возможности – они могут оказаться гораздо масштабнее, чем кажется на первый взгляд.

Дева

Для Дев открывается период, когда успех напрямую связан с людьми и окружением. Новые знакомства, сотрудничество, работа в команде или активность в интернете могут стать ключом к финансовому росту.

Юпитер усиливает сферу связей и коллективных проектов, а это значит, что доход может увеличиваться через участие в сообществах, партнерства и совместные инициативы.

Если зимой хотелось уединения, то сейчас, наоборот, стоит выходить в социум. Это редкий период, который происходит примерно раз в 12 лет, и он может принести действительно крупные возможности.

Весы

Для Весов финансовые перспективы открываются через взаимодействие с другими людьми – будь то инвестиции, совместные проекты или поддержка со стороны.

Этот период может принести деньги из неожиданных источников: возвраты, бонусы, помощь или прибыль от вложений. Причём речь идёт не только о привычном доходе, но и о дополнительных поступлениях.

В ближайшие месяцы вы можете заметить, что финансовая ситуация становится более гибкой и разнообразной. Главное – быть открытыми к возможностям, которые приходят не самым очевидным образом.

