Поставки на российские металлургические заводы с завода Aughinish Alumina резко возросли с момента вторжения в Украину.

Ирландский металлургический завод Aughinish Alumina, связанный с российским олигархом Олегом Дерипаской, поставляет алюминиевое сырье для военной промышленности Российской Федерации.

Издание The Guardian сообщает, что поставки на российские металлургические заводы с Aughinish Alumina, который с 2006 года принадлежит российской алюминиевой группе "Русал", резко выросли с момента полномасштабного вторжения в Украину.

В 2022 году Ирландия экспортировала в Россию глинозем на сумму 243 миллиона долларов. К 2024 году этот показатель вырос на 55% и достиг 376 миллионов долларов.

Обнародованные данные указывают на связи между "Русалом" и компанией "АСК". Среди клиентов последней числятся десятки оружейных предприятий, находящихся под санкциями. Они производят, в частности, ракеты и взрывчатые вещества, которые использовались во время атак на Украину. При этом торговля Aughinish Alumina с Россией, похоже, не нарушает законодательство о санкциях.

"Цепочки поставок для обороны по своей природе многоуровневые и трансграничные, что создает структурные пробелы, где система санкций может быть не полностью эффективной", – говорит профессор Аристидес Матопулос из Кренфилдского университета.

Это объясняется тем, что отслеживание конечного использования товаров, таких как глинозем, хотя и технически возможно, на практике остается чрезвычайно сложным. Поставки глинозема компанией "Русал" между ее объектами в Ирландии и России законны, поскольку Евросоюз не ввел санкции на это сырье.

Ограничения не вводились даже несмотря на то, что полученный из него алюминий имеет широкое военное применение, а примерно четверть акций "Русала" принадлежит опосредованно подпадающему под санкции российскому металлургическому магнату Олегу Дерипаске.

Сам завод Aughinish был построен в 1970-х годах алюминиевым гигантом Alcan. Завод является одним из крупнейших работодателей на западе Ирландии. На нем работает около 900 человек, и он поставляет около 30% глинозема в ЕС, который используется во всем – от медицинских приборов до мобильных телефонов.

Ранее стало известно, что главный производитель ствольной артиллерии в России – Завод №9 – приобрел европейское оборудование для увеличения объемов производства. Несмотря на санкции, завод активно проходит модернизацию по крайней мере с 2016 года.

Также Россия не производит топливо для ракет "Искандер" самостоятельно и закупает необходимые компоненты в обход санкций. Критически важные химические элементы россияне находят в странах Азии.

