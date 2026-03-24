Почему Россия блефует и срывает мирный процесс: постпред Украины дал объяснения

По словам Мельника, переговорная позиция Путина основана на блефе и лжи.

Россия не достигла ни одной стратегической цели в войне против Украины и пытается сорвать переговоры, выдвигая нереалистичные требования. Об этом Андрей Мельник, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций, заявил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает "Укринформ".

Он подчеркнул, что Россия пытается создавать ложное представление о ситуации на фронте.

"То, что мы наблюдаем, - это тщательно срежиссированное представление, которое Россия продолжает разыгрывать. С одной стороны, ситуация для Кремля на поле боя все ухудшается, а с другой - Москва продолжает создавать иллюзию собственной непобедимости и демонстрировать, будто находится в шаге от полной победы и капитуляции Украины", - сказал дипломат.

По его словам, переговорная позиция президента России Владимира Путина основана на блефе и лжи. Блеф заключается в том, что Россия якобы все равно победит Украину, а ложь - в том, что Путин якобы согласится на меньшее, чем фактическая капитуляция Украины.

Россия не смогла достичь своих целей

Постпред отметил, что Россия не смогла достичь ни одной из поставленных целей полномасштабного вторжения, и заметил: "Мы имеем дело с самым длинным трехдневным блицкригом в истории человечества, который длится уже более четырех лет".

Российским войскам, которые называют себя второй армией мира, понадобилось 3,5 года, чтобы оккупировать всего 9 тысяч 300 квадратных километров. Так, отметил Мельник, при нынешних темпах России понадобится 183 года, чтобы оккупировать всю территорию Украины. Дипломат подчеркнул:

"Именно поэтому Путин требует, чтобы Украина без боя отказалась от территорий, которые Россия не смогла оккупировать за более чем 12 лет агрессии. Превращая такие ультиматумы в условия переговоров, Россия намеренно блокирует мирный процесс".

В частности, Москва одновременно требует проведения выборов в Украине и отказывается согласиться на прекращение огня, которое необходимо для избирательного процесса.

Успехи Украины на фронте и экономические проблемы России

Мельник также рассказал, что украинские военные смогли изменить ситуацию на фронте. "Только в феврале украинская армия освободила территорию, размер которой можно сравнить с районами Квинс и Бруклин (в Нью-Йорке)", - отметил он.

В то же время Россия сталкивается с серьезными экономическими проблемами:

"Нулевой рост, отсутствие резервов и рост бюджетного дефицита все больше затрудняют для России финансирование войны против Украины".

Он подчеркнул, что "несмотря на все российские уловки, злоупотребление дипломатией с целью затягивания, направленное на уменьшение международной поддержки Киева, мы остаемся полностью приверженными восстановлению мира".

По словам Мельника, Украина никогда не была и не будет препятствием для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, и мы не пожалеем усилий для продолжения переговоров под руководством Соединенных Штатов Америки для достижения этой цели.

Прогресс в мирных переговорах

Как сообщал УНИАН, ранее Стив Виткофф, специальный представитель президента США, отметил, что 22 марта во Флориде делегации США и Украины продолжили переговоры в рамках продолжающихся посреднических усилий под эгидой США.

По его словам, переговоры были сосредоточены на ключевых вопросах создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на важных гуманитарных мерах.

В то же время Рустем Умеров, глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, отметил, что во время встречи, в частности, обсуждались гарантии безопасности для Украины, обмен и возвращение украинцев домой.

