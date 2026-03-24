Экспорт металлолома лишает Украину миллиардов долларов и тормозит металлургию, - эксперт

По словам Каленкова, переработка металлолома внутри страны приносит государству более чем в десять раз больше доходов, чем его экспорт.

Решение Кабинета министров о регулировании рынка металлолома является экономически обоснованным и направленным на сохранение стратегического сырья в Украине. Но часть экспортеров не может смириться с потерей "серых миллиардов": она пытается обжаловать это решение в судах и избежать уплаты пошлин, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Государство Украина зарабатывает на переработке лома в готовую продукцию больше, чем просто на его вывозе. Это открытая и прозрачная информация", - отметил он.

В то же время деятельность части экспортеров является непрозрачной, отметил эксперт. По его словам, в этом сегменте часто работают физические лица-предприниматели с минимальными налоговыми обязательствами, а отдельные компании также избегают уплаты пошлин, используя транзит через Европейский Союз для дальнейшего экспорта в третьи страны.

Каленков также заявил о возможных манипуляциях со стороны экспортеров в судебных процессах. По его словам, некоторые компании подают иски против правительственных решений, но даже не платят судебный сбор - они просто ожидают автоматического распределения дела между судьями.

"Они фактически играют в "рулетку", подавая заявления до тех пор, пока дело не попадет к нужному судье", - отметил он и выразил надежду на беспристрастность судебной системы.

По оценкам Каленкова, из-за экспорта лома украинские предприятия в 2024 году недополучили как минимум 200 тысяч тонн сырья. Это могло бы обеспечить производство стали с потенциальным экспортом продукции на сумму более 1 млрд долларов.

"Это значительные потери для экономики и валютных поступлений", - сказал он.

Он также подчеркнул, что металлургические предприятия в Украине работают в сложных условиях, в то время как компании в других странах, в частности те, которые конкурируют с украинскими производителями, имеют существенно более низкие затраты, что позволяет им активнее закупать сырье.

Отдельно Каленков обратил внимание на политику Европейского Союза по ограничению экспорта металлолома. По его словам, ЕС уже вводит соответствующие меры и планирует их усиление в рамках стального плана развития.

"Украина, которая движется к членству в ЕС, должна учитывать эти подходы и сохранять собственное сырье для внутренней переработки", - отметил он.

Комментируя реакцию польской стороны, Каленков заявил, что доля украинского лома на рынке Польши незначительна - менее 5%, несмотря на рост экспорта до 350 тысяч тонн. По его словам, польский рынок является профицитным, а потому оснований для критики ограничений нет. Он также предположил, что недовольство могут подогревать недобросовестные украинские экспортеры.

В то же время он призвал бизнес ориентироваться на внутренний рынок и поддержку украинской экономики.

"Если не будет экономики Украины, не будет и самого бизнеса. Нужно работать внутри страны и помогать ей выстоять", - подытожил Каленков.

Ранее правительство приняло решение об ограничении экспорта металлолома с целью обеспечения сырьем отечественной металлургии и поддержки промышленного производства.

Напомним, ранее заместитель директора ГП "Укрпромзовнексэкспертиза" Сергей Поважнюк заявил, что экспорт лома приносит Украине в 280 раз меньше налогов, чем переработка. По его словам, экспортеры лома черных металлов платят государству в среднем 50 гривен налогов с тонны вывезенного лома. А металлургические комбинаты, которые перерабатывают его в Украине, платят более 7500 грн с каждой тонны. А с учетом платежей смежных отраслей - до 14000 грн с тонны. Кроме того, переработка лома в Украине создает мультипликативный эффект для экономики, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и генерирует дополнительные грузы для транспорта.

