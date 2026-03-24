Названа ошибка №1 в укладке волос, которая мгновенно старит

Одна оплошность способна сделать прическу визуально устаревшей.

Звездный стилист Грегори Паттерсон назвал самую распространенную ошибку в укладке волос, которая чаще всего мгновенно старит.

Со временем структура волос меняется, и далеко не всегда в лучшую сторону. Волосы становятся тоньше, суше и более ломкими, а густота снижается, особенно в зоне пробора и на макушке, где истончение проявляется сильнее всего. Одновременно трансформируются черты лица: скулы теряют выразительность, линия челюсти становится мягче, а кожа - менее упругой. Неправильная стрижка или укладка могут не скрыть эти изменения, а, наоборот, сделать их более заметными, пишет журнал Parade.

По словам стилиста, именно поэтому важна не только форма стрижки, но и способ укладки. Чрезмерно жесткий объем, сильный начес или укладка, которая противоречит естественному движению волос, усиливают сухость, подчеркивают зоны истончения и делают черты лица резкими. Даже мелкие детали способны сильно повлиять на общий образ, поэтому важно выбирать технику, добавляющую мягкость, движение и легкий объем в нужных зонах.

Как отметил Паттерсон, одна из самых частых ошибок клиентов - это просить обновить стрижку, но продолжать укладывать волосы так же, как раньше.

По его словам, что если несколько лет придерживаться одной и той же формы, использовать одни и те же инструменты и не менять подход к укладке, образ начинает выглядеть устаревшим. Стилист добавил, что даже привычка сушить волосы одинаковым способом или использовать одну и ту же расчёску может "застопорить" прическу и не дать новой стрижке раскрыться.

Паттерсон отметил, что нельзя рассчитывать на свежий эффект, если укладывать новую стрижку точно так же, как предыдущую.

Кроме того, как подчеркнул стилист, еще одной привычкой, которая старит, является классическое мелирование фольгой, когда пряди осветляются подряд по всей голове без затемнения у корней. Он отметил, что исправление достаточно простое: нужно слегка затемнять корни, создавая мягкий переход оттенков. Это придает волосам глубину и делает образ более современным.

