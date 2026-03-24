Достойно проводить на фронт и встретить: общественный деятель объяснил, как нужно относиться к защитникам

По его словам, общество в целом должно стать институтом поддержки для украинских Защитников и Защитниц.

Все граждане Украины должны быть вовлечены в решение вопросов реинтеграции, реабилитации и абилитации защитников после возвращения с фронта. Об этом шла речь во время заседания круглого стола на тему "Будущее украинского общества во время войны и после победы", проведенного в рамках совместной инициативы общественных деятелей, представителей государственного сектора, ветеранов и военных при поддержке УНИАН.

Как отметил Георгий Джурко, общественный деятель, предприниматель, лидер системных решений, который адаптировал гостинично-ресторанную сферу бизнеса под нужды ветеранов и их семей, он отстаивает такое видение, что в целом институтом реабилитации должно быть все общество.

Общество должно проявить человечность по отношению к Защитникам

"Общество и государство должны достойно проводить человека на фронт и достойно встречать его после фронта. На поле боя наши защитники доказали нашу эффективность. Я хотел бы отметить, что общество должно достойно сдать экзамен на человечность и помочь этим людям в восстановлении, обеспечить им уважительное отношение, предоставить им необходимые инструменты, квалифицированных специалистов, системный подход, который будет работать на разных уровнях", - подчеркнул Джурко.

Он считает, что в целом вопрос реинтеграции, реабилитации и абилитации является "настолько глобальным и титаническим, что его решение лежит в сочетании ресурсности государственного сегмента, энтузиазма и возможности целенаправленной помощи в частном сегменте".

Как отметил Джурко, важно не оставлять человека наедине с проблемой. Он подчеркнул:

"Потому что иногда бывает так, что Герои не кричат о том, что им нужна помощь, но по факту они в ней нуждаются".

Важность поддержки семей

По его мнению, важно также заниматься реабилитацией семей, поскольку семья является первичным звеном украинского общества.

"Этим людям тоже очень тяжело. И когда в человеке, защитнике, присутствует гармония, ему гораздо проще. Это дает ему ощущение и внутренней опоры, и внешней опоры", - убежден Джурко.

Другие заявления участников круглого стола

Как рассказала Юлия Мовчан, жена погибшего Героя-добровольца батальона "ОУН", которая работает в Ветеранском фонде "После службы", сегодня очень важно помогать украинским защитникам и тем, кто находится в тылу, но поддерживает военных.

По ее словам, украинским защитникам-ветеранам и действующим военнослужащим приходится сталкиваться с рядом проблем при прохождении реабилитации. Им нужна помощь для их решения.

