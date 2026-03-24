'Оружейникам приготовиться': спецслужбы РФ пытались похитить технологии оборонной компании TechEx

Агенты российских спецслужб установили специальное оборудование в кабинете главного инженера одного из ведущих украинских предприятий ОПК.

Департамент контрразведки СБУ предотвратил попытку российских спецслужб получить доступ к секретным данным, связанным с производством перехватчика Striker Mini и линейки дронов на оптоволокне Stalker. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пост компании TechEx в Facebook.

Представитель компании TechEx в комментарии "24 каналу" отметил , что предотвратить реальную утечку сверхсекретной информации удалось благодаря тому, что Департамент контрразведки СБУ заранее сообщил производителю о намерениях врага. Поэтому TechEx призывает украинских производителей оружия усилить взаимодействие со спецслужбами для защиты от технических и киберугроз.

Целью операции врага было получение доступа к инженерным разработкам, логистике, цепочкам поставок, контактам партнеров, а также данным о подразделениях Сил обороны Украины, которые применяют изделия TechEx.

"Сегодня нам удалось разоблачить врага, но мы понимаем, что это не последняя его попытка. "Под прицелом" российской разведки находятся все украинские оружейники, их технологии, сотрудники, поставщики и производства", – говорится в заявлении.

Совместными усилиями удалось не только дезинформировать противника, но и передавать недостоверные данные в течение длительного времени. Это позволило защитить производственные мощности и обезопасить критически важные данные.

Источники издания подтвердили, что информация, за которой "охотился" враг, имеет критическое значение не только для отдельного производителя, но и для отрасли и обороноспособности Украины в целом.

"Мы рассматриваем безопасность производств, документации, данных персонала и партнерских сетей как элемент защиты технологической независимости нашей страны. На этот раз слаженная работа с Департаментом контрразведки СБУ позволила избежать утечки данных и использовать ситуацию в пользу государства, поскольку мы "слили" врагу недостоверную информацию. Сегодня для предприятий оборонной отрасли вопрос информационной безопасности является таким же важным, как и вопрос качества и темпов производства", – добавил представитель компании TechEx.

Украинские оружейники являются приоритетными целями для агентурной сети врага, технической разведки и киберопераций. Именно поэтому эффективное взаимодействие между производителями вооружения и спецслужбами является одним из ключевых факторов защиты национальной безопасности Украины.

"Призываем коллег не медлить, "сверить часы", провести дополнительные проверки и обновить уровни доступа. К сожалению, не исключено, что аналогичные "сюрпризы" уже присутствуют в ваших офисах. Мы готовы делиться собственным опытом, связывайтесь с нами, ведь все мы работаем с одной целью – для победы Украины", – призвал коллег к сотрудничеству представитель компании TechEx.

Напомним, что перехватчик Striker Mini, разработанный украинской компанией TechEx, уже допущен к эксплуатации в воинских подразделениях и способен перехватывать дроны на скорости до 325 км/ч. Striker Mini должен усилить защиту украинского неба на передовой и в тылу, в частности для противодействия ударам по критической инфраструктуре, энергетике, логистике и жилым кварталам.

