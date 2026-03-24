Трамп одним сообщением о войне в Иране обогатил инсайдеров на сотни миллионов долларов

Рекордные продажи были зафиксированы за 15 минут до публикации.

Сообщение президента США Дональда Трампа о якобы прогрессе в переговорах с Ираном, которое вызвало обвал цен на нефть сразу на 14%, обогатило инсайдеров на сотни миллионов долларов.

Издание Bloomberg пишет, что примерно за 15 минут до публикации поста американского президента в соцсетях было продано фьючерсов как минимум на 6 миллионов баррелей нефти сортов Brent и West Texas Intermediate (WTI).

Продажа состоялась между 6:49 и 6:50 утра 23 марта по нью-йоркскому времени. Номинальная стоимость быстро проданных объемов нефти составила около 650 миллионов долларов, прежде чем пост Трампа в Truth Social в 7:05 утра вызвал падение цен.

За предыдущие пять торговых дней объемы торгов составляли в это же время в среднем 700 000 баррелей, или в 8,6 раза меньше.

При этом Financial Times оценивает стоимость проданных фьючерсов несколько скромнее – в 580 миллионов долларов. Однако добавляет, что исключительный период сделок очень сильно напоминает волну крупных высокодоходных ставок, сделанных на рынке прогнозов Polymarket относительно сроков атак США на Иран и Венесуэлу, произошедших в последние месяцы.

"Трудно доказать причинно-следственную связь, но возникает вопрос, кто мог бы так активно продавать фьючерсы именно в тот момент – за 15 минут до публикации Трампа. Мое внутреннее ощущение, сформированное за 25 лет наблюдения за рынками, подсказывает, что это действительно ненормально. Это утро понедельника, когда нет важных данных, нет никаких выступлений представителей ФРС, на которые можно было бы опираться. Это чрезвычайно крупная сделка для дня без рисков, связанных с событиями. Кто-то только что стал значительно богаче", – отмечает рыночный стратег одной из американских брокерских компаний.

В посте в соцсети X позже в понедельник спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг, что между Вашингтоном и Тегераном велись какие-либо переговоры, что вновь вызвало подорожание нефти.

"Фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и для выхода из болота, в которой застряли США и Израиль", – добавил иранский чиновник.

Цены на нефть и заявления Трампа – последние новости

21 марта президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум относительно открытия Ормузского пролива. Незадолго до истечения срока ультиматума 23 марта он заявил о прогрессе в переговорах с Тегераном.

После такого заявления цены на нефть существенно просели. Однако уже 24 марта цены снова пошли вверх: марка Brent подорожала на 2,59 доллара – до 98,51 доллара за баррель, а марка WTI прибавила в цене 2,39 доллара – до 90,52 доллара за баррель.

