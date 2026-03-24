49-летний Блум закрутил новый роман после развода, - СМИ

Стало известно, кто новая избранница актера.

Известный американский актер и звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум, который недавно развелся с Кэти Перри, закрутил новый роман.

Как отмечает издание The Sun, знаменитость встречается со швейцарской 28-летней моделью Луизой Леммель, которая сотрудничает с известными брендами. Девушка моложе Орландо на 21 год. Пару заметили вместе на Суперкубке в Калифорнии. Позже влюбленные также были на отдыхе в Швейцарии.

"Орландо и Луиза тихо встречаются уже несколько месяцев. Они стали настоящей маленькой семьей. Он живет в Лос-Анджелесе, а она в Нью-Йорке, поэтому они не могут видеться постоянно. Но между ними настоящая искра", - отмечают инсайдеры.

К слову, Орландо Блум расстался с Кэти Перри в 2025 году после девяти лет совместной жизни. У них есть общая пятилетняя дочь Дейзи. Также у актера есть 15-летний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.

Напомним, ранее стало известно, что Кэти Перри встречается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Певица якобы планирует выйти замуж за нового избранника и родить от него ребенка.

