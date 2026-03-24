Блокировка Орбаном кредита ЕС для Украины – это не проблемы США, – представитель Трампа

Беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро по-прежнему находится в подвешенном состоянии.

Блокировка премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном кредита для Украины на 90 миллиардов евро – не вопрос США, заявил посол Вашингтона в Европейском союзе Эндрю Паздер через несколько дней после того, как американский президент Дональд Трамп поддержал предвыборную кампанию венгерского политика. Об этом пишет Politico.

"Это внутренний вопрос ЕС, это не вопрос Соединенных Штатов. Им нужно решить вопрос о том, как они собираются финансировать Украину в той мере, в которой они собираются ее финансировать", – сказал Паздер.

Несмотря на тесные связи Трампа с Орбаном, Паздер считает, что Евросоюз должен самостоятельно найти способ финансировать Киев.

"Будет ли этот кредит выдан и на каких условиях он будет выдан – это вопрос, который ЕС должен решить между собой, и я полностью уверен, что они это решат", – заявил американский дипломат.

Он добавил, что США "рады" продать Украине больше оружия, чем Киев мог бы оплатить за счет европейского кредита.

У Паздера также спросили, изменят ли обвинения в адрес министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в том, что он информировал Москву о внутренних переговорах в ЕС, позицию Вашингтона в отношении Орбана. Посол США ответил, что это, "очевидно, решение, которое должен принять Трамп", которому "нравится" венгерский премьер.

"Они поддерживали друг друга, и это, безусловно, решение президента. Я считаю, что Венгрия была очень дружественной по отношению к Соединенным Штатам, и мы действительно разделяем взгляды с Венгрией по определенным вопросам", – сказал Паздер.

Ключевым моментом сближения представитель Вашингтона назвал миграцию и добавил, что ЕС сейчас перенимает венгерскую модель, ужесточая свою миграционную политику.

"Я думаю, что много шума, поднятого вокруг Венгрии и ее отношений с Европейским Союзом, уляжется после выборов. Независимо от того, какая партия победит", – считает Паздер.

В субботу Трамп поддержал Орбана накануне выборов, которые запланированы на 12 апреля.

"Он фантастический парень, и для меня большая честь поддержать его. Я поддерживал его в прошлый раз, когда он победил, и он проделал фантастическую работу для своей страны", – сказал Трамп.

90 миллиардов евро от ЕС для Украины – последние новости

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что, несмотря на продолжающееся блокирование Венгрией финансирования Украины, "так или иначе" Киев получит 90 миллиардов евро. Она напомнила, что венгерский премьер Орбан "не держит своего слова", несмотря на договоренности в декабре 2025 года.

При этом президент Владимир Зеленский рассчитывает на поступление первого транша от ЕС уже в апреле.

