Жена погибшего Героя назвала главную проблему, с которой сталкиваются украинские ветераны

Украинским защитникам-ветеранам и действующим военнослужащим приходится сталкиваться с рядом проблем при прохождении реабилитации. Им нужна помощь для их решения.

Об этом шла речь во время заседания круглого стола на тему "Будущее украинского общества во время войны и после победы", проведенного в рамках совместной инициативы общественных деятелей, представителей государственного сегмента, ветеранов и военных при поддержке УНИАН.

Как рассказала Юлия Мовчан, жена погибшего Героя-добровольца батальона "ОУН", которая работает в Ветеранском фонде "После службы", сегодня очень важно помогать украинским защитникам и тем, кто находится в тылу, но поддерживает военных.

Видео дня

Она отметила, что в связи с гибелью мужа знает очень много нюансов, касающихся юридической помощи, реабилитации, трудоустройства и т. д.

"Потому что знаю проблемы, с которыми приходится сталкиваться как ветеранам и военнослужащим, так и их семьям. Работая в фонде, стараюсь работать по принципу "равный равному", когда, пройдя определенный этап, ты понимаешь, что нужно людям, которые проходят похожий на твой", - сообщила Мовчан.

По ее словам, ее фонд может быть полезен, поскольку работает с любыми обращениями, поступающими от ветеранов, военнослужащих или их семей.

"Это может быть юридическая поддержка, психологическая помощь, трудоустройство, переквалификация, обучение", - подчеркнула Мовчан.

Также она сообщила, что является руководителем реабилитационного направления. Оказание помощи в реабилитации ветеранов - это самый большой объем работы, которым она занимается. Также помощь касается лечения и предоставления вспомогательных средств реабилитации.

"Но основное направление, которое сейчас требует наибольшего внимания, - это реабилитация тяжелораненых бойцов, имеющих черепно-мозговые и спинальные травмы. Поскольку государство вроде бы и помогает им, очень часто возникает вопрос: "Зачем вы собираете средства, ведь государство оплачивает реабилитацию?" Оплачивает, но, во-первых, не полностью, а во-вторых, не всегда та реабилитация, которую может предоставить государственный сектор, соответствует той, в которой нуждается конкретный военнослужащий", - констатирует Мовчан.

Фонд в Киеве проводит много мероприятий для ветеранов и действующих военнослужащих, если они могут присоединиться. Речь идет о таких развлекательных мероприятиях, как дайвинг, аргентинское танго, экстремальное вождение, иппотерапия, канистерапия и многие другие.

Выплаты украинским военным

Как писал УНИАН, военные имеют право на надбавку к пенсии. Известно, что военная пенсия в 2026 году начисляется мужчинам с 55 лет, если у них не менее 25 лет трудового стажа, и женщинам с 50 лет при 20 годах стажа. Отмечается, что в 2026 году размер повышения составляет 648,75 гривен.

Также для пенсионеров с орденами за заслуги перед Украиной предусмотрены дополнительные надбавки УБД. Точный размер надбавки зависит от награды и колеблется от 596,85 до 1038 гривен.

