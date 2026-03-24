Business Wisdom Summit 2026: в Киеве поделятся практическими стратегиями для бизнесов смелых

15 апреля 2026 года в Киеве состоится Business Wisdom Summit – ведущее бизнес-мероприятие весны, посвященное смелым компаниям: в чрезвычайно сложных условиях они продолжают развиваться, внедряют новые стратегии и расширяют масштабы своей деятельности. В центре саммита – компании, которые адаптируются к давлению, выходят на новые рынки, модернизируют операции и превращают кризис в возможности.

Более 10 лет лидер делового контента delo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" собирают бизнес-сообщество Украины в Киеве, и более 40 CEO, владельцев бизнеса и высокопоставленных чиновников делятся с участниками собственными инструментами для роста, управления активами и выхода на новые рынки, которые можно применить сразу после саммита.

Медиапартнером мероприятия стала 1+1 media. Александр Белый, исполнительный и финансовый директор 1+1 media, выступит в качестве спикера саммита. В рамках дискуссии "Бизнесы смелых: новая логика экономического роста" участники обсудят, как меняется архитектура бизнеса в ответ на новые вызовы и как найти точки роста во время войны.

Кроме того, основными темами программы станут:

Белый бизнес: обязанность или стратегия роста

Трансформация украинского экспорта: новые возможности на мировых рынках

Энергоэффективность: стратегия, финансирование и результаты

Бизнес и общество: новые правила социальной ответственности

Рост под давлением: защита активов, сохранение финансирования, компенсация потерь

Неочевидный ИИ: от экспериментов к реальной защите бизнеса

Также на сцене BWS 2026 своими инсайтами о трансформации украинского бизнеса и рыночных трендах поделятся: Тарас Кицмей (SoftServe), Сергей Притула (БФ Сергея Притулы), Даниил Гетманцев (ВРУ), Дарья Марчак (Минэкономики), Павел Царук (Страховая группа "ТАС"), Елена Борисова (Gastro Family), Александр Лещенко (LESHCHENKO & PARTNERS), Сергей Мартинчук (Cisco Ukraine), Евгений Рияко (RIYAKO & PARTNERS), Людмила Новак (ИНТЕРПАЙП), а также спикеры из МНО, "Киевстар", Sense Bank, KSE, Sigma Software, EBA, AB InBev Efes Ukraine и других компаний.

Business Wisdom Summit 2026 – это мероприятие для владельцев бизнеса, топ-менеджмента, предпринимателей и инвесторов, которые нацелены на развитие, трансформацию и масштабирование компаний. Для участия и получения подробной информации перейдите по ссылке.

