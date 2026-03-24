Украинские штурмовики очистили ключевой населённый пункт на важном направлении

Врагу нанесены значительные потери - уничтожено более 40 солдат РФ.

На Краматорском направлении украинские военные зачистили от россиян Миньковку - ключевой населенный пункт на трассе Бахмут-Славянск.

Об этом сообщила пресс-служба отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ. Как поясняют в подразделении, из указанного населенного пункта для врага открывалась возможность продвигаться в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Штурмовики провели быструю операцию, зачистили врага, находившегося в селе.

"Штурмовые подразделения полка "Скала" провели стремительную и скоординированную операцию, в результате которой была зачищена Миньковка - ключевой населенный пункт на трассе Бахмут-Славянск. Эти действия сорвали потенциальное продвижение противника и стабилизировали ситуацию на направлении", - отмечают военные.

Отмечается, что во время боя было осуществлено деблокирование позиций союзных сил, развернуты новые наблюдательные пункты. Кроме того, врагу нанесены ощутимые потери - уничтожено более 40 солдат РФ.

Напомним, в то же время у российской армии есть определенные успехи с продвижением в поселке Железнодорожное Пологовского района Запорожской области, сообщил DeepState. В вечернем отчете Генерального штаба ВС Украины за 23 марта указывается, что на Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах Еленоконстантиновки, Железного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного. Сообщалось, что враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижская, Бабаши, Даниловка, Заливое, Гуляйпольское и Долинка.

