25 марта будет тепло, но не по всей Украине, – синоптик Диденко

В ряде областей температура будет ниже, чем по всей стране.

В среду, 25 марта, украинцев ждет теплая весенняя погода почти без осадков, но в нескольких областях будет прохладнее – всего +7...+11. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, теплая погода продолжается и пока будет продолжаться. 25 марта максимальная температура воздуха в течение дня составит +12...+16 градусов.

"Но интересная полоса холода протянется от Полтавщины-Харьковщины через Кропивницкий аж до Крыма, вдоль нее +7...+11 градусов", – уточнила эксперт по погоде.

По ее данным, осадки в большинстве областей завтра маловероятны, только на юго-востоке Украины пройдет небольшой дождь.

Погода в Киеве

В Киеве в среду ожидается +12...+14 градусов, без осадков.

В Украину идет похолодание - что известно

В комментарии Погода УНИАН синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит сообщил, что по предварительным расчетам с 29 марта по 2 апреля в Украине будут периодически выпадать осадки. В частности, 1–2 апреля в западных, а местами и в северных и центральных регионах дождь будет с мокрым снегом.

По его словам, в ночь на 29 марта температура еще будет оставаться плюсовой – в пределах +2°…+9°, а днем воздух будет прогреваться до +13°…+19°. Однако уже с 30 марта и до 2 апреля ожидается постепенное похолодание: ночью в большинстве областей, начиная с запада, столбики термометров могут опускаться до -2°.

В дневные часы температура также снизится – максимальные показатели составят +5°…+12°, что заметно ниже, чем будет в ближайшие дни.

