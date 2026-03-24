Столб дыма был виден за километры: в США внезапно загорелся крупный НПЗ

Пожар бушевал на объекте почти пять часов.

Компания Valero Energy Corp закрыла свой нефтеперерабатывающий завод мощностью 435 000 баррелей в сутки в Порт-Артуре, штат Техас, США. Причиной стал взрыв и пожар на установке гидроочистки дизельного топлива.

Агентство Reuters пишет, что пожар на заводе продолжал бушевать почти пять часов после взрыва, произошедшего около 00:30 по Гринвичу во вторник, 24 марта. Взрыв был слышен на расстоянии до 11 миль (17,7 километров).

Нефтеперерабатывающий завод лишился подачи воды и пара, когда пожарные пытались потушить возгорание. О пострадавших на объекте не сообщалось.

Установки гидроочистки дизельного топлива используют водород для удаления серы из моторного топлива во время его производства с целью соблюдения экологических норм США.

Издание Bloomberg указывает, что НПЗ может перерабатывать 435 000 баррелей тяжелой сернистой нефти в сутки в бензин, дизельное топливо и авиационное топливо. И добавляет, что очевидцы наблюдали густой дым, поднимавшийся со стороны завода после взрыва.

Пожар произошел на фоне стремительного роста цен на бензин после того, как удары США и Израиля вынудили Иран принять ответные меры, фактически закрыв Ормузский пролив, что нарушило глобальные поставки нефти и газа. Закрытие завода еще больше усилит давление на рынке топлива США.

Цены на нефть и заявления Трампа – последние новости

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что с иранской стороной провели "продуктивные переговоры" о прекращении войны.

Цены на нефть сразу же отреагировали на это заявление резким падением, однако уже утром во вторник возобновили рост. Так, нефть марки Brent подорожала на 2,59 доллара – до 98,51 доллара за баррель, а марка WTI прибавила в цене 2,39 доллара – до 90,52 доллара за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: