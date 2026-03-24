Директор НАБУ Кривонос присвоил краденую землю в Киевской области, записав ее на племянницу, - эксперт

Директора НАБУ Семена Кривоноса разоблачили на присвоении более 4 Га краденой земли и переписи еще одного краденого участка на его племянницу. Об этом сообщил журналист-расследователь Владимир Бондаренко.

"Сестра Кривоноса Черненко Наталья Владимировна (1969 г.р.) имеет дочь Черненко Ольгу Олеговну (1991 г.р.). В 2014 году Кривонос записал на юную племянницу-студентку Черненко Ольгу Олеговну земельный участок, который через подставных лиц был украден в ГП "Киевское лесное хозяйство". Продолжаются суды (№372/955/23), поэтому Черненко и Кривонос не могут продать участок", - написал он.

По словам расследователя, это был не единственный незаконно отчужденный земельный участок.

Видео дня

"Тогда же Кривонос записал на себя лично два украденных у лесхоза участка неподалеку: 1,99 га кад.№3223184200:07:002:0034 этот участок Кривонос затем переписал на Артемия Ершова. 1,93га кад.№3223184200:07:003:0004 подарил Михаилу Мушенко (партнер семьи Кучмы-Пинчука)", - отметил Бондаренко.

Эксперт также напомнил коррупционный скандал, в который попал Семен Кривонос, занимая должность начальника регистрационной службы.

"Расследованием установлено, что с апреля 2014 председатель Старобезрадивского сельского совета Киевской области Горбаченко П.М., вступив в преступный сговор с начальником регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции Киевской области Кривоносом С.Ю. (сейчас НАБУ) требовал у физлица неправомерную выгоду $120 тыс. за получение земельного участка площадью 0,25 га из-за этого дела Кривонос снялся с конкурса на НАБУ в 2016", - написал Бондаренко.

Как сообщалось, директор НАБУ Семен Кривонос во время конкурса на руководителя теруправления Бюро в 2016 году дважды пытался обмануть полиграф, однако из-за выявленных махинации был недопущен к тестированию, а впоследствии ввел в заблуждение конкурсную комиссию, скрыв информацию о фиктивном усыновлении ребенка во избежание тюрьмы.

Ранее эксперты отметили необходимость отставки Кривоноса. По их словам, взятка за выделение земли и скандал с фиктивным отцовством позволяют держать директора НАБУ "на крючке", что угрожает национальной безопасности Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: