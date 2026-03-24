Пасхальная корзина в Украине ощутимо подорожала: эксперты посчитали цену основных блюд

Традиционная пасхальная кулич домашней выпечки за год подорожала более чем на 14%.

В апреле 2026 года традиционная пасхальная корзина для семьи из четырех человек обойдется как минимум в 1903,19 грн, что на 14,4% больше, чем в 2025 году, подсчитали ученые Института аграрной экономики.

"В апреле 2026 года традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся семье из 4 человек примерно в 1903,19 грн, то есть на 14,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 1663,26 грн", – отмечается в сообщении.

Если же пасхальную корзину дополнить другими составляющими: помидорами, огурцами, яблоками, красным вином (Кагор), – ее стоимость вырастет до 2347,94 грн, что на 16,8% больше, чем в прошлом году.

Цена паски

По данным ученых, традиционная паска домашней выпечки (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) за год подорожала на 14,6% – до 266,89 грн за килограмм.

Отмечается, что яйца подорожали на 19,3%, сливочное масло – на 6,8%, молоко – на 49,6%, мука – на 38,6%, дрожжи – на 12,8%, а изюм – на 14,1%.

Единственным продуктом, который подешевел, стал сахар (-18%).

Эксперты добавляют, что в магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена включает стоимость доставки, торговые наценки, зависит от ингредиентов и украшения выпечки.

Цены на мясо

Традиционно самым дорогим компонентом пасхальной корзины остаются мясные продукты.

Ученые приводят следующие цены:

домашняя колбаса – 287,5 грн за 500 грамм, 550-600 грн за 1 кг;

буженина – 353 грн за 500 грамм, 687-725 грн за 1 кг;

сало – 123 грн за 500 грамм, 220-270 грн за 1 кг.

"По сравнению с 2025 годом стоимость буженины увеличилась на 16,5%, домашней колбасы – на 35,3%, а сала – на 0,4%", – констатируют эксперты.

Цены на молочные продукты

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр, сливочное масло и мягкий сыр.

Ученые приводят следующие расчеты:

твердый сыр – 298 грн за 500 грамм;

сливочное масло – 110-120 грн за пачку 200 г;

мягкий сыр – 157,5 грн за 500 грамм.

"По сравнению с 2025 годом стоимость твердого сыра выросла на 3,7%, мягкого сыра – на 31,3%, а сливочного масла – на 3,1%", – отмечается в сообщении.

Цены на овощи и фрукты

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года заметно выросли цены на овощи. Если в прошлом году килограмм тепличных томатов стоил 126–189 грн, то весной 2026 года – 187–278 грн. Ученые добавляют, что стоимость огурцов в настоящее время составляет 175–275 грн/кг, что почти на 38,5% превышает прошлогодние показатели.

Цены на яблоки зависят от сорта и составляют в среднем 45-55 грн за килограмм, что на 17,4% дороже, чем в прошлом году.

Другие продукты

Цены на еще один традиционный продукт – хрен – варьируются в диапазоне от 28 до 34 грн за 200 граммов. Также символической является стоимость соли (150-200 г) – 6,72 грн.

Бутылка церковного вина (Кагор) обойдется в среднем в 189 грн. Эксперты отмечают, что цены колеблются от 160 до 220 гривень за бутылку.

В Институте аграрной экономики подчеркивают, что пасхальная корзина подорожала из-за последствий военных действий – сокращения производства, удорожания энергоносителей и логистических проблем.

Отмечается, что расчет произведен по состоянию на 20 марта 2026 года на основе данных портала "Минфин".

В феврале в Украине подешевела курятина. Средняя цена на куриную тушку в Украине снизилась на 5,7% – до 106,1 грн/кг. В то же время, в марте подешевели картофель и другие овощи борщевого набора.

Следует отметить, что исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко спрогнозировал, что будет с ценами на яйца к Пасхе. По его мнению, в этом году стоимость яиц уже достигла максимальных показателей, и дальнейшего подорожания ожидать не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: