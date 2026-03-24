Селин Дион возвращается на сцену после перерыва из-за тяжелой болезни

Стало известно, где пройдут первые концерты звезды.

Легендарная канадская певица Селин Дион возвращается на сцену после длительного перерыва.

Как отмечает издание Variety, в Париже уже планируют выступления звезды на сентябрь и октябрь этого года. Сама артистка и ее менеджмент пока официально не комментировали эту тему.

"Ожидается, что Дион даст серию концертов в Париже, начиная с этой осени, на арене "Paris La Défense", которая ранее принимала Тейлор Свифт, Rolling Stones и Кендрика Ламара", – отмечают журналисты.

Видео дня

К слову, концерты во Франции планировались еще шесть лет назад, однако их отменили из-за пандемии. А в 2022 году у Селин диагностировали синдром ригидного человека – это аутоиммунное заболевание, которое приводит к неспособности мышц нормально функционировать. Серьезное неизлечимое заболевание заставило Дион отменить все будущие выступления и посвятить время своему здоровью. Однако в 2024 году звезда выступила на открытии Олимпийских игр с песней "Hymne à l’Amour" известной французской певицы Эдит Пиаф.

Вас также могут заинтересовать новости: