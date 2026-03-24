Археологи обнаружили таинственный подземный туннель внутри доисторического захоронения

В Германии археологи обнаружили узкий и странный подземный туннель внутри доисторической гробницы, который был намеренно запечатан позже.

Как пишет DailyGalaxy, во время раскопок в городе Райнштедт нашли погребальные могилы позднего неолита и следы кургана бронзового века. В центре раскопок находится большой ров, связанный с культурой Баальберге, которая датируется четвертым тысячелетием до нашей эры и отмечает самый ранний этап деятельности на этом месте.

Однако то, что казалось простым объектом, быстро превратилось в нечто гораздо более интригующее.

Подземный ход сначала выглядел как овальная яма длиной около двух метров и шириной до 75 сантиметров, запечатанная тяжелой каменной плитой. Первоначально предполагалось, что это была могила, однако дальнейшие исследования принесли неожиданный результат.

Наблюдения показали, что насыпь имела уклон к северу и простиралась в плотный лёссовый грунт – мелкозернистый, переносимый ветром осадок, известный своей стабильностью, – в то время как фрагменты позднесредневековой керамики указывали на гораздо более поздний этап использования.

Исследователи идентифицировали сооружение как эрдсталл – узкий искусственный подземный туннель, обнаруженный в лёссовых почвах. Коридор слегка изгибается, его высота составляет от 1 до 1,25 метра, а ширина – от 50 до 70 сантиметров.

Однако находки внутри прохода вызывают еще больше вопросов. Как следует из данных раскопок, археологи обнаружили железную подкову, скелет лисы и несколько костей мелких животных. На дне они также зафиксировали тонкий слой древесного угля. В самом узком месте входа были аккуратно сложены несколько больших камней.

Это, вероятно, означает, что туннель был намеренно заблокирован в какой-то момент. Археологи также отмечают, что древние захоронения в средневековый период часто считались табуированными, что может объяснить, почему такой тайник был создан именно здесь - в месте, которое люди посещали нечасто.

