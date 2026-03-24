Россия ударила по 14-этажному дому в Днепре: произошел пожар, много раненых (фото)

Также осколок залетел в кабинет мэра Днепра.

Российские военные атаковали 14-этажный жилой дом в Днепре, на данный момент известно о девяти пострадавших, среди них – полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Россияне нанесли удар по жилому кварталу в Днепре. Поврежден 14-этажный дом", – отметил он.

Как заявил Ганжа, в многоэтажке повреждены стены, балконы, окна, технический этаж. На двух верхних этажах возникли пожары.

Видео дня

По информации чиновника, известно о девяти раненых. Среди пострадавших – полуторагодовалый мальчик. Состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести. Часть раненых госпитализировали. В частности, в тяжелом состоянии находятся 67-летняя женщина и 74-летний мужчина. В целом у пострадавших – осколочные ранения, рваные раны, черепно-мозговые травмы.

Также Ганжа добавил, что в городе в результате российской атаки повреждены восемь многоквартирных домов и два детских сада.

По данным мэра Днепра Бориса Филатова, в результате российского удара повреждены в общей сложности четыре многоэтажки. Взрывной волной задело три детских сада.

"В наиболее пострадавшем 14-этажном доме разбито около 300 окон, также есть разрушения кровли. Специалисты будут обследовать конструкции… В учебных заведениях дети, к счастью, не пострадали, так как вместе с воспитателями находились в укрытии", – сообщил городской голова.

Он также рассказал, что в результате атаки поврежден и его дом.

"Осколок залетел прямо в кабинет моего дома, пробив ролеты и стекло", – поделился Филатов.

Комбинированная атака РФ по Украине: подробности

Сегодня ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку по Украине ракетами и дронами, в нескольких регионах произошли попадания в жилые здания, вспыхнули пожары, есть погибшие и раненые.

Так, в Полтавской общине повреждены жилые дома и гостиница. Два человека погибли, 12 получили травмы.

В результате удара по Запорожью повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры. По последним данным, один человек погиб, девять получили ранения.

