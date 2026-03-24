Тоньше, легче и без складки: в сеть утекли характеристики новой 'раскладушки' Samsung

В сети появились новые подробности о будущем складном флагмане Samsung – Galaxy Z Fold 8. Судя по последним утечкам, устройство получит инновационную конструкцию дисплея, которая устранит видимую складку на экране, пишет SamMobile.

Ключевым элементом конструкции станет двухслойное ультратонкое стекло UTG в сочетании с металлической опорной пластиной, обработанной лазерной перфорацией – то же самое, по слухам, получит складной iPhone. Диагонали дисплеев Galaxy Z Fold 8 должны составить 8 и 6,5 дюйма, оба с поддержкой частоты обновления 120 Гц.

В плане производительности новинка будет оснащена флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy. Объем ОЗУ будет достигать 16 ГБ, ПЗУ – 1 ТБ. Кроме того, впервые в серии ожидается система охлаждения с испарительной камерой, которой не было у Galaxy Z Fold7.

Одним из заметных нововведений может стать аккумулятор. Сообщается, что Samsung наконец увеличит емкость батареи – она может превысить 4400 мАч и приблизиться к 5000 мАч. Также ожидается ускоренная зарядка – до 45 Вт. Что касается камеры, то смартфон должен получить 200-Мп основную камеру с сенсором 1/1,3", 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 10-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Кроме того, Z Fold 8 должен стать тоньше и легче предшественника.

Ожидается, что официальный анонс Galaxy Z Fold 8 состоится летом 2026 года, традиционно в рамках мероприятия Galaxy Unpacked.

Напомним, в декабре 2025 года Samsung представила свой первый смартфон с тремя экранами. Это второе устройство такого формата после Huawei Mate XT.

Если верить слухам и утечкам, этой осенью Apple представит складной iPhone Ultra. Устройство обещает стать самым тонким iPhone в истории, с огромной батареей, а его стоимость может превысить 2300 долларов.

